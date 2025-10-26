Big Bang! News
Cabak trató a Pagano de "ultrakirchnerista" y ella le recordó la acusación de violencia que le hizo "Jujuy" Jiménez

El modelo y la diputada nacional tuvieron un fuerte cruce en las redes sociales.

26 Octubre de 2025 21:59
La diputada nacional Marcela Pagano le recordó al conductor Horacio Cabak las acusaciones de violencia que tuvo en su contra por parte de la modelo Sofía "Jujuy" Jiménez, en el marco de un cruce que tuvieron en redes sociales, donde el modelo trató a la ex La Libertad Avanza (LLA) de "ultrakirchnerista" y "carpeteadora berreta". La discusión comenzó con una burla que le hizo el oficialista a su ex colega por llevar mal su DNI al momento de votar. 

"¿Qué denuncia modelo añoso devenido en periodista ensobrado? ¡Traé la prueba, mandame el expediente! A diferencia tuya, yo tengo amigos y ex jefes que me adoran, ¡vos sos detestado en los medios! Jamás olvidaremos lo que le hiciste a Jujuy Jiménez, ¡violento! Ella, gran persona y valiente, te escrachó, otras a las que acosaste no se animaron. Te dejo los recuerdos y el troquel, para que disfrutes mientras comes comida paga por todos los contribuyentes en Olivos", cuestionó Pagano en su cuenta de X (ex Twitter).

El tuit fue en respuesta a otro de Cabak, en el que había arremetido con fuerza contra la actual parlamentaria. "Marcela, a la que echaron por maltratadora es a vos. Yo puedo volver a todos los lugares en los que trabajé. Hace 30 años que lo hago. Nunca tuve ninguna denuncia. Vos no podés volver a ningún lado. Sos una pobre carpeteadora berreta. Una ultrakirchnerista que se disfrazó de libertaria para engañar a la gente que votó a Milei. Una paria política con fecha de vencimiento", remató.

El enojo del conductor de LN+ tuvo que ver con las acusaciones que ya había desempolvado Pagano en un tuit anterior. "Horacio vos acosabas, hostigabas y te reías de tus compañeras mujeres. Por eso te fueron de tantas producciones. Estás en ese canal porque escuchas ópera en Olivos. Beso a las que te tienen que soportar ahora, pobres laburantes", ironizó la diputada.

El origen de todo había sido un chiste que Cabak había hecho a partir de la viralización del momento en el que Pagano no pudo sufragar por no contar con la copia correcta de su DNI. "Y se reían de Karina Jelinek", había soltado el modelo y conductor, como burla al olvido de la diputada nacional.

