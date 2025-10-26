Figueroa reconoció la derrota en Neuquén y felicitó a los candidatos de La Libertad Avanza

A pocos minutos de las 21 horas, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa reconoció la derrota ante La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas. En una conferencia de prensa con medios locales, el funcionario informó que llamó a la primera candidata a senadora nacional Nadia Márquez para felicitarla.

En tanto, el mandatario provincial felicitó a Julieta Corroza por lograr su banca en la Cámara de Senadores de la Nación por el frente La Neuquinidad.

Rolando Figueroa, gobernador de Neuquén, asumió la derrota ante La Libertad Avanza

Por otro lado, Rolando Figueroa también admitió que la periodista Karina Maureira es una nueva diputada electa: "Estoy aquí para trabajar, porque creo en la política de diálogo, en la expresión de la gente, que es la que elige. Tenemos que seguir trabajando por una provincia que lo necesita ", dijo. A partir del próximo 10 de diciembre, asumirá su banca en el Congreso.

Alejandra Durdos, vicepresidente de La Libertad Avanza en Neuquén, aseguró que la tendencia marca resultados positivos para su fuerza, con una ventaja para los libertarios neuquinos: "Tenemos números muy positivos para La Libertad Avanza y uno se va alegrando con referentes de toda la provincias que nos envían información del escrutinio.

La Libertad Avanza se consagró en Neuquén

Horas antes de conocerse los primeros resultados, un candidato sufrió un violento asalto. Se trata del diputado nacional y candidato a senador Pablo Cervi, que sufrió junto con su familia durante la noche del sábado: "Estábamos con la familia, mis hermanos, éramos 11 en lo que era la casa de mi madre. Rompieron la puerta. Yo me acerqué como para pegar un grito a ver si se disuadían", comenzó el relato.

Pese al intento de impedir que el plan se concrete, el candidato fue víctima de la violencia que se vive en el país actualmente: "Pero rompieron la puerta, ingresaron y ahí me redujeron, me golpearon con la culata del arma, me apuntaron a la cara, una situación bastante compleja, realmente", relató.