Caputo aseguró que la ayuda de EE.UU. fue "porque identificó un ataque político" contra el gobierno de Milei

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, aseguró que el respaldo financiero que los Estados Unidos (EE.UU) brindaron a la gestión del presidente Javier Milei fueron por la identificación que hicieron de un ataque político por parte de la oposición a la gestión libertaria. El funcionario no se puso colorado para reconocer una intromisión extranjera en la economía nacional y titubeó cuando debió explicar qué pidió a cambio la potencia mundial.

"Obviamente EE.UU. identificó un ataque político. Tiene clarísimo que esto no tiene nada que ver con la economía", soltó Caputo ante Luis Majul en LN+. "Digamos que tampoco es que se necesita a la CIA o al FBI para darse cuenta de eso porque no ocultó su obviedad el kirchnerismo", añadió, mientras que remarcó el hecho como una señal de que están "absolutamente a favor de lo que Argentina está haciendo".

"La potencia más importante del mundo le está diciendo a los argentinos que si siguen este camino económico va a hacer lo que esté a su alcance para que a Argentina y a los argentinos les vaya bien", reiteró el economista que también tiene en su haber negociaciones de este tipo cuando era funcionario de Mauricio Macri y se encargó de endeudar por 100 años al país.

"No está tal cosa de que piden algo a cambio. Esto es una cosa de la que se van a beneficiar los dos países. EE.UU. no nos va a pedir algo que pueda perjudicar a los argentinos, sino todo lo contrario", aseguró Caputo ante la presión de Majul para saber qué esperaban en la negociación los norteamericanos. "Ese concepto de creer que si algo lo beneficia a uno al otro lo perjudica es erróneo. Obviamente todas las cosas que estamos hablando son importantísimas para los argentinos y son en beneficio de los americanos. Son inversiones en la economía real. Son cosas importantísimas para el día a día de los argentinos", sustentó.

Caputo también comparó sus años con Macri para señalar el contraste con la actual gestión. "Yo viví otra experiencia donde también la relación con el presidente era buena y no estuvimos ni cerca de lograr lo que se logró ahora", indicó. "El presidente es uno de los tres referentes mundiales. Para Estados Unidos es importante mostrarle al mundo que a sus aliados le va bien", prometió después.

Dolarización descartada (por el momento)

Caputo deslizó que la dolarización está descartada cuando respondió de forma afirmativa a la pregunta de Majul. "En el fondo lo que se busca es el mecanismo monetario-cambiario que permita crecer lo más fuertemente posible lo más pronto posible. ¿La dolarización puede ser una alternativa? Sí, es una alternativa", explicó después, con algunas contradicciones presentes en su postulado.

Sin embargo rescató que "todas las herramientas están arriba de la mesa" y que los EE.UU "están dispuestos a seguir comprando en el mercado libre de cambios, también en el dólar financiero, en el futuro y en bonos", por lo que continuarán "en el esquema de bandas y el tipo de cambio flotará".

La relación con los gobernadores

Caputo lamentó que se haya resquebrajado la confianza con los gobernadores y aseguró que la gestión de La Libertad Avanza (LLA) ya trabaja en "reconstruir eso". La autocrítica al respecto estuvo presente ya que reveló como un error suyo no haberse "involucrado más en lo político", ya que allí les contestaba que no le iban "a sacar un mango" y que iban a tener que cortarle "un brazo" para lograrlo.

"Tengo una excelente relación con los gobernadores, les tengo estima y creo que es mutuo, tenemos que trabajar de los dos lados, muchos gobernadores que quieren un país mejor, en restablecer la confianza. Después tenes un grupo que es el kirchnerismo que quiere que al país le vaya mal", insistió.