Milei compartió una tapa falsa de Clarín en sus redes para criticar al peronismo: las otras fakenews en las que cayó

La reciente compartida que hizo el presidente Javier Milei sobre una tapa falsa del diario Clarín de los días en los que su par Néstor Kirchner le pagó la totalidad de la deuda externa al Fondo Monetario Internacional (FMI) pasó sin pena ni gloria para la política argentina. El hecho es algo grave como siempre en estos casos, aunque es un hecho que el economista liberal ya acostumbró a sus seguidores a este tipo de contenido, el cual abundó desde que reside en la Casa Rosada.

"Cuando escuches y leas a los kukas criticando nuestra política financiera recordá que ellos precancelaron la deuda con el FMI al 4% para tomar al 16% la de Venezuela. ¡Genios de las finanzas! ¡Ciao!", escribió Milei en el retuit que le dio al posteo original del abogado Alejandro Fargosi, quien había subido un titular principal que decía "Kirchner paga al FMI al 4% tomando deuda con Chávez al 16%", cuando en realidad era "Kirchner le paga ya toda la deuda al FMI".

El tuit de Javier Milei en el cual comparte una tapa falsa del diario Clarín sobre el pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI).

La intencionalidad de introducir falsos conceptos y nociones es innegable, ya que ambos dirigentes vivieron esos tiempos y esa tapa de un día histórico. Si bien es cierta parte de la información, la acción significó un acto de independencia política y económica en relación a los poderes fácticos internacionales, como el FMI y otros organismos internacionales de crédito y control.

No sólo no es la primera vez que Milei comparte noticias falsas, sino que ya es una práctica habitual que se repite de forma permanente. A principios de agosto el gobernador bonaerense realizó una entrevista en Futurock y de allí sacaron una supuesta declaración en la que el mandatario provincial aseguraba no tener "una propuesta" y aseguraba que había que "buscarla".

Tanto Milei como su vocero Manuel Adorni compartieron el editado que mezclaba una respuesta real con otra pregunta que había sido contestada de otra manera y en ningún momento se excusaron en relación a lo hecho. Una demostración fáctica de que se ordenaron por la máxima del jerarca nazi Joseph Goebbels "miente, miente, que algo quedará".

Cuando en mayo de este 2025 la serie de El Eternauta era el gran furor, el Presidente compartió una escena en la que en una pared se leía Milei 2027 y se enorgulleció de eso. Lo cierto es que la pintada era absolutamente falsa y que en ese lugar no aparecía nada, como tampoco los insultos que los opositores a su Gobierno inventaron allí. "Gran descuido de Netflix. El apoyo al Javo es difícil de tapar", señalaba el meme compartido.

La falsa captura de "El Eternauta" que compartió el Presidente.

En enero había atacado a Cecilia Roth, a partir de las acusaciones de censurador que le había hecho la actriz. "Estoy con Leonardo Cifelli y me cuenta que 'la gran actriz' Cecilia Roth sólo vende 600 entradas por semana. Por lo tanto, hay que explicarle que no tiene demanda porque no la quieren no por censura. Obviamente para Cecilia Roth es más fácil llorar censura antes que aceptar su fracaso. ¡Ciao!", escribió Milei en su cuenta de X (ex Twitter). La información era falsa.

Semanas atrás había compartido una supuesta foto que exponía a unas 90 mil personas en el Unicenter Shopping. Esto era, naturalmente falso, más allá de las cuestiones consumo, por el hecho de la recesión que todavía atraviesa su gestión. Los gusanos humanos que se movían por dentro del centro comercial correspondían a escenas que sucedieron en el Tianhe Shopping Mall de Guangzhou, China.

En noviembre de 2024 también soltó una fake news, aunque esta vez por fuera de las redes sociales, ya que lo hizo durante un discurso en el que se refirió a la elección de Donald Trump en Estados Unidos (EE.UU). "Ahora van a ver que se va a hablar un poquito mejor de lo que haga porque hoy Elon Musk se compró ese bastión woke inmundo que era CNN. Por lo cual ahora vamos a tener, no sólo la libertad en X, sino que además vamos a tener una cadena que no sea tan socialista, tan zurdita", afirmó sin ponerse colorado.

En su guerra contra la universidad pública, Milei afirmó que a esta sólo concurren los sectores pudientes: "hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de los ricos y a los de la clase media alta". La respuesta llegó enseguida por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), quienes argumentaron que el 42,3% de los estudiantes universitarios provienen de los cuatro deciles de menores ingresos., mientras que el 91% de estos va a la educación pública.

Esteban Lamothe cruzó a Milei por la falsa imagen que compartió de él.

En su ataque a la cultura, donde bautizó a Lali Espósito como Ladri Depósiito y a María Becerra como María BCRA (por el Banco Central), también se cruzó con Esteban Lamothe, a quien atacó cuando compartió una falsa foto de él en un meme en el que supuestamente tenía escrita en la mano la frase "Basta Milei" y al lado había una mano gastada por el trabajo. "Las manos que piden subsidio. Las que pagan los subsidios", comparaba la publicación.

Lo cierto es que el actor recogió el guante y le contestó la publicación: "Esa foto es falsa, señor presidente. Fíjese quién le maneja las redes porque le viene pifiando feo". Además compartió la foto original en la que decía Raúl Esteban en su mano.