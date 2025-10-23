Quién es Pablo Quirno: reemplazará a Gerardo Werthein tras su escandalosa renuncia

Desde el gobierno libertario apuraron la jugada y Pablo Quirno, actual secretario de Finanzas, fue designado como el nuevo canciller argentino tras la escandalosa renuncia de Gerardo Werthein. La decisión fue anunciada oficialmente el jueves 23 de octubre por la Oficina del Presidente, marcando un cambio estratégico respecto a política exterior en el Ejecutivo liderado por Javier Milei.

La renuncia de Werthein se produce en medio de rumores sobre tensiones internas con el asesor presidencial Santiago Caputo. Sin embargo, el comunicado oficial destacó los logros del ahora exministro, incluyendo su rol clave en " el mayor acuerdo bilateral de la historia de nuestro país con los Estados Unidos ". A pesar de los agradecimientos y reconocimientos, la salida de Werthein deja entrever la fisura que existe y que se llenará con la capitalización del perfil técnico y alineado a su visión pro-mercado.

Luis Caputo y Pablo Quirno

Quirno no es Licenciado en Ciencias Económicas por The Wharton School de la Universidad de Pensilvania y cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector financiero internacional. Antes de trabajar para el Estado, desarrolló una carrera en JP Morgan, donde llegó a ser director para América Latina en Nueva York y miembro del Comité de Gerenciamiento Regional. Desde ese lugar, trabajó asesorando a gobiernos y empresas en temas como fusiones y adquisiciones, restructuraciones corporativas y privatizaciones.

Su ingreso al ámbito público se dio en 2016, cuando fue nombrado coordinador general de la Secretaría de Finanzas durante la gestión de Alfonso Prat Gay. Así fue escalando hasta desempeñarse como jefe de Gabinete del Ministerio de Finanzas bajo la conducción de Luis Caputo, siendo parte activa en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en la implementación del esquema de Participación Público-Privada (PPP). Ya en 2018, asumió como director del Banco Central, aunque su paso por esa institución fue tan breve como la estadía de Caputo como ministro de Economía de Mauricio Macri.

El comunicado de la Oficina del Presidente

En 2023, Quirno regresó al gobierno como secretario de Finanzas, nuevamente bajo el ala de su amigo y compañero Caputo aunque ahora cuenta también con el respaldo de Milei que ya lo calificó como parte del "milagro argentino", logrando evitar lo que describieron como " la mayor crisis de la historia del país ". Palabras más, palabras menos, Quirno no hará de relacionista público como sí lo hizo Werthein sino que hablará en términos económicos con el gobierno estadounidense para sostener la gobernabilidad libertaria.

En el comunicado oficial de la Oficina del Presidente subrayan que Quirno busca "profundizar el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía" y "fortalecer la visión pro-mercado que caracteriza al gobierno". Según el texto, Quirno tendrá como objetivo principal " abrir la Argentina al mundo " mediante acuerdos comerciales estratégicos que dinamicen la economía y fortalezcan los vínculos entre los mercados internacionales y los productores argentinos.

Pablo Quirno y Luis Caputo

Además, se espera que Quirno impulse la reinserción internacional del país con un enfoque particular en Occidente: "El nuevo canciller continuará construyendo las alianzas internacionales con el objetivo de consolidar la reinserción de la República Argentina en Occidente", señalan las fuerzas del cielo en el comunicado. También se destacó que su gestión estará alineada con "la batalla cultural" liderada por Javier Milei: "El Lic. Quirno pondrá foco en abrir la Argentina al mundo, trabajando en los acuerdos comerciales necesarios para dinamizar la economía", expresan contundentemente.