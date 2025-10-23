Cristina Kirchner llamó a poner fin "al desgobierno de Milei" el 26 de octubre: "El experimento libertario fracasó y todos lo saben"

Cristina Fernández de Kirchner reapareció públicamente con un mensaje contundente a días de las elecciones legislativas. En un audio difundido por sus redes sociales, acompañado de una foto suya en el balcón de su casa y con los colores de la bandera argentina, la ex mandataria convocó a terminar "con el desgobierno de Javier Milei" en las urnas. "Este 26 de octubre es Milei y el ajuste permanente o la Argentina, nuestra casa común", expresó.

En un discurso de fuerte tono político y emocional, la dos veces presidenta definió la elección del domingo como "una cita decisiva y una gran oportunidad democrática", y llamó a los ciudadanos a "poner un límite al desgobierno de Milei" mediante el voto. "El voto de cada uno de ustedes puede ponernos un límite al desgobierno de Milei para terminar con el ajuste permanente sobre los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, con la entrega de la soberanía nacional y con el castigo a las personas que viven de su trabajo o a las que trabajaron toda su vida", afirmó Cristina.

La ex mandataria calificó la experiencia libertaria como "un experimento fracasado" que hundió a la población en la pobreza y la desesperanza. "La gente no llega a fin de mes, tiene que endeudarse para pagar la luz, comprar comida o remedios, mientras los ganadores del modelo fugan las enormes ganancias que obtuvieron con la timba financiera", sostuvo.

En otro tramo de su mensaje, aludió a las recientes declaraciones de Donald Trump -quien en los últimos meses respaldó abiertamente al presidente argentino- para ilustrar, según destacó, el deterioro económico y social del país: "Si alguno todavía tiene duda sobre el fracaso, basta escuchar las palabras del principal sostén de Milei y en la práctica su jefe de campaña, el presidente norteamericano Donald Trump, que lo dijo hace poquitos días muy clarito y con todas las letras: los argentinos no tienen dinero, están luchando fuerte para sobrevivir. Es que la realidad es tan fuerte que se escucha y se ve desde Estados Unidos".

Cristina también criticó el intento del Gobierno de conseguir un préstamo internacional impulsado desde Washington: "Milei se cansó de repetir en público que era el mejor gobierno de la historia con el plan económico más exitoso, pero terminó rogando un salvataje en Estados Unidos. Salvataje que de solución no tiene nada y de humillación todo. La Argentina es un país demasiado grande y digno como para depender del humor de un presidente extranjero." En ese sentido, advirtió que "la soberanía argentina no se negocia" y que "le pertenece a su pueblo", por lo que llamó a "frenar este modelo de entrega, de destrucción y de profunda humillación nacional".

En otro tramo del audio, la ex vicepresidenta remarcó que "la única fuerza capaz de hacerlo es el peronismo" y pidió a los votantes concurrir masivamente a las urnas: "Les pido que este domingo vayan a votar porque no hay camino más democrático para cambiar las cosas que el voto. Es fundamental que todos los ciudadanos lleguen a la mesa sabiendo cuál es la lista del peronismo en su provincia o en la ciudad de Buenos Aires."

Cristina también cuestionó al Gobierno por el cambio en el instrumento de votación y alertó sobre posibles irregularidades. "El gobierno cambió el instrumento de votación sin la debida capacitación, poniendo en riesgo la transparencia que nuestro sistema siempre tuvo", señaló, e instó a fiscales y votantes a "cuidar el voto popular". Y cerró su mensaje con un llamado a la acción y a la esperanza colectiva: "El Frenamilei empieza este domingo, pero la tarea continúa el día siguiente para empezar a pensar cómo sacar a la Argentina del desastre que este gobierno va a dejar. Este 26 de octubre es Milei y el ajuste permanente o la Argentina, nuestra casa común."