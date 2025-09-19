Caputo prometió "vender hasta el último dólar" en medio de la corrida para defender las bandas cambiarias

En plena crisis cambiaria y con el dólar perforando el techo de la banda, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a dar explicaciones en una entrevista por el streaming Carajo. Allí intentó transmitir calma, aunque sus palabras reflejaron más desesperación que confianza. "No nos vamos a mover del programa económico. Vamos a seguir defendiendo la banda cambiaria", afirmó, al justificar la venta masiva de reservas del Banco Central, que este jueves se desprendió de US$ 379 millones, a los que se suman los US$ 53 millones del día anterior, totalizando un saldo negativo de US$ 432 millones.

Caputo buscó reforzar el mensaje de que el Gobierno tiene poder de fuego suficiente para enfrentar la corrida: "El programa económico está hecho para que los dólares sirvan para defender el techo de la banda. No nos vamos a mover de ahí y vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda". La declaración, sin embargo, encendió alarmas entre analistas, que interpretaron la frase como una admisión de que el esquema acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) pende de un hilo.

Luis Caputo en Carajo

Mientras tanto, los mercados reaccionaron con dureza: acciones y bonos argentinos se desplomaron con pérdidas de hasta 14% y el riesgo país trepó un 24,5% en un solo día, alcanzando los 1.453 puntos básicos. El ministro intentó contrarrestar esa desconfianza adelantando que en las próximas semanas se anunciarán los pagos de los vencimientos de deuda de enero y julio de 2026. "(Al mercado) no tengan ninguna duda que en las próximas semanas vamos a garantizar los pagos de enero y julio del año que viene. Ya lo vamos a anunciar", prometió, aunque sin precisar cómo se financiarán esos compromisos en un contexto de caída de reservas.

En su discurso, Caputo osciló entre la defensa a ultranza del programa y la victimización política. "Es una situación rara", reconoció, pero luego aseguró que "la macroeconomía está muy sólida" y que "a pesar de lo ocurrido seguimos con superávit fiscal y primario, el BCRA capitalizado y la inflación sigue estando controlada". Enseguida cargó contra la oposición, a la que acusó de encabezar un "ataque político" inédito: "Estamos viendo una cosa bizarra en el país. Hay un ataque político como probablemente yo no he visto nunca, no se si alguna vez en la historia habrá pasado, combinado con una situación macroeconómica muy sólida".

Caputo promete "vender hasta el último dólar" en medio de la corrida cambiaria

También responsabilizó al periodismo, al que señaló como parte de una supuesta conspiración: "Competís contra tipos que tienen el objetivo de desestabilizarnos. Somos unos pocos que trabajan contra cientos de miles que tratan de voltearte". Y apuntó contra el pasado reciente: "Son todos los temas que ellos mismos ajustaron cuando eran gobierno. No vamos a volver al pasado. Lo que se ha hecho en estos 100 años, particularmente los últimos 20, en el país no funcionó".

Con la mirada puesta en las elecciones legislativas del 26 de octubre, Caputo insistió en que "la gente quiere mantener el rumbo" y planteó un falso dilema electoral: "Es comunismo, déficit fiscal con suba de impuestos, inflación del 2% diario; o nosotros". Al mismo tiempo, aseguró que La Libertad Avanza logrará un triunfo en las urnas: "Lo que hizo (Javier) Milei no se experimentaba desde hace años: por primera vez se hizo un trabajo que no se había hecho en 120 años".

En la City, sin embargo, el diagnóstico es opuesto. La venta masiva de dólares en apenas dos días y el desplome de los activos financieros consolidan la percepción de que el Gobierno está atrapado en un callejón sin salida: sacrifica reservas para sostener un esquema cada vez más vulnerable, mientras la política le da la espalda en el Congreso y los mercados descuentan que el rumbo es insostenible. "No vamos a volver al pasado. Lo que se ha hecho en estos 100 años en el país no funcionó", cerró.