El Gobierno quema reservas para contener al dólar y profundiza la crisis: el Banco Central vendió US$ 379 millones en un solo día

La corrida cambiaria estalló con fuerza y dejó en evidencia la fragilidad del esquema económico de Javier Milei. Mucho antes de lo que esperaba la propia City, el dólar tocó el techo de la banda de flotación y el Banco Central quedó obligado a intervenir con una venta récord de US$ 379 millones en un solo día, siete veces más que lo operado en la jornada anterior. En apenas dos ruedas, la entidad ya sacrificó más de US$ 430 millones para intentar contener una escalada que parece incontenible. El mercado se movió en "modo pánico": el dólar oficial cerró a $1.495 en el Banco Nación, aunque en algunos bancos privados superó los $1.500.

El ministro de economía argentino Luis Caputo celebró que la clase media use sus ahorros en dólares

En el paralelo, el blue llegó a $1.510, el MEP a $1.539 y el contado con liquidación trepó hasta los $1.558. Los bonos en dólares se desplomaron más del 12% y el riesgo país saltó casi un 24%, en una jornada que dejó la sensación de estar al borde del abismo financiero.La presión cambiaria no surge aislada: es la respuesta inmediata a los reveses políticos que sufrió Milei en el Congreso, donde sus vetos fueron rechazados en dos días consecutivos, a apenas cinco semanas de las elecciones de medio término.

En la combinación explosiva de incertidumbre política y debilidad macroeconómica, los inversores ya dudan de la capacidad del Gobierno de sostener el esquema de bandas pactado con el FMI y, más aún, de honrar los US$ 34.000 millones de deuda que restan hasta 2027. El ministro de Economía, Luis Caputo, salió de urgencia a intentar calmar las aguas con un mensaje ambiguo en redes sociales: "Vamos a vender hasta el último dólar en el techo de la banda".

La frase, lejos de transmitir confianza, fue leída por el mercado como una señal de desesperación: el Gobierno está dispuesto a rifar reservas sin un plan alternativo. El costo de esa estrategia no es menor. Solo este jueves, la Casa Rosada dilapidó en intervenciones el equivalente a más de cuatro emergencias pediátricas anuales, según cálculos oficiales. De esta manera, se privilegia la contención de la cotización del dólar frente a cualquier inversión social urgente.

El Banco Central vendió US$ 379 millones el jueves

A la par, la economía real acusa recibo. Una de las principales sociedades de bolsa, Napoli, informó que cerró el primer semestre con pérdidas que superan el 50% de su patrimonio. El derrumbe replica lo ocurrido días atrás con Balanz, y muestra que la corrida no solo golpea al Estado sino también al sector privado, atrapado en un sistema financiero cada vez más frágil. En la City, el diagnóstico es lapidario. "El pecado original fue no haber acumulado reservas y haber dejado atrasado al tipo de cambio", evaluó el economista Martín Polo, reflejando la creciente percepción de que el Gobierno juega una partida que no puede ganar.

Con un Banco Central que ya se vio obligado a intervenir incluso "dentro de la banda", con plataformas bancarias colapsadas por la presión minorista y con los contratos de futuros marcando un dólar por encima de $1.537 para octubre, el escenario luce cada vez más oscuro. Milei apostó todo al dogma de la "libre flotación" bajo tutela del FMI, pero el mercado ya huele sangre. La corrida cambiaria no es solo un episodio: es la traducción financiera de una crisis política que erosiona la credibilidad del Gobierno.