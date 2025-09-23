Caputo no quiso dar detalles sobre el acuerdo con el Tesoro de EEUU y disparó: "Esto es un ataque de la izquierda"

La reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y Javier Milei en Nueva York de cara a lo que será un nuevo endeudamiento para Argentina, no pasó desapercibida para el ministro de Economía, Luis Caputo que, en una improvisada conferencia de prensa dio algunos detalles sobre lo que sucedía puertas adentro.

Un nuevo préstamo para contener el precio del dólar entre las bandas está a punto de oficializarse y el Jefe del Palacio de Hacienda ya lo festeja pues era un comodín que sacó de debajo de la manga: un salvataje del Tesoro del país norteamericano.

Javier Milei se reunió con Trump

Es en este contexto que Caputo expresó con tono relajado: "La reunión fue realmente emocionante" y, con un spanglish digno de quien ama el país del norte calificó: "Como se dice acá, el endorsement del presidente fue emotivo".

Ante la pregunta sobre qué debería hacer Argentina, el ministro explicó: "No pidió nada a cambio pero nosotros dijimos que Estados Unidos es un aliado estratégico, que hay muchas cosas que vamos a hacer juntos" y, en la misma línea, expresó con un toque de misterio: "Los equipos están hablando ahora y seguramente el secretario del Tesoro hará algún anuncio para adelantar cosas que no están concretadas".

Caputo dejó un punto aclarado: "La buena noticia para los argentinos es que el nivel de apoyo en todo, ya las palabras del presidente (Trump) son más importantes que lo que puede ser el apoyo financiero", dijo y sobre la reunión sostuvo: "Superó las expectativas porque no me esperaba el manejo del presidente americano, cómo llama a la prensa".

Y, para sumarle mística a la situación dijo que lo que pasó "fue algo histórico" aunque cuando le preguntaron sobre qué plan financiero se establecerá de aquí en adelante, Caputo no quiso dar detalles: "En el plano económico no quiero adelantar nada porque me parece que no corresponde. Pero con lo que dijo Trump, problemas no vamos a tener. Hablamos de una cifra específica que no puedo decir".

El mensaje de Trump para el gobierno de Milei

Caputo no hizo más que sumar condimentos al misterio y añadir claves electorales al préstamo del Tesoro yankee: "No hablamos del precio del dólar ni del riesgo país. Sólo estaba muy en tema con que esto es un ataque de la izquierda, todo eso lo tenía clarísimo y repitió que estamos haciendo un trabajo fantástico con el crecimiento".

Sobre la actuación de Milei, dijo: "El Presidente ha venido acá muchas veces y ha dicho que Estados Unidos es el aliado estratégico junto con Israel. Todo esto se va construyendo. Lo cuestionaban a Milei por que no se sacaba la foto y esas cosas, pero acá tenés el pay out, los resultados de eso. Valieron bastante la pena los viajes que hizo el Presidente".

Milei y Trump

Una periodista osó a preguntarle por la declaración de la ONU que calificó como un "genocidio" lo que Israel está llevando adelante en Palestina. Sin embargo, Caputo contestó con puras evasivas: "No, no a mí no me hables de eso".

Antes de estas declaraciones, Caputo celebró otra línea de crédito apra salvaguardar lo que queda de su gestión, esta vez con el Banco Mundial y su presidente Ajay Banga: "El Grupo del Banco Mundial anunció hoy que está acelerando el apoyo a Argentina, combinando financiamiento del sector público con inversión y movilización del sector privado para desplegar hasta 4 mil millones de dólares en los próximos meses en apoyo al camino de reformas del país y su agenda de crecimiento a largo plazo".

El mensaje de Toto Caputo

Sobre el paquete económico confirma que se enfocará en "desbloquear la minería y los minerales críticos; impulsar el turismo como fuente de empleo y desarrollo local" pero también en "expandir el acceso a la energía; y fortalecer las cadenas de suministro y el financiamiento para pymes".

Luis Caputo explicó que el nuevo endeudamiento con Banco Mundial será de 12 mil millones de dólares que ya se había anunciado en abril y, en esa línea anunció: "Refleja una fuerte confianza en los esfuerzos del gobierno para modernizar la economía, llevar a cabo reformas estructurales, atraer inversión privada y crear empleos".