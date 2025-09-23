Trabajadores del Garrahan reaccionaron ante el paupérrimo aumento de haberes que propone Lugones: "Un parche"

Los y las trabajadoras del Hospital Garrahan empezaron su jornada laboral con una medida de fuerza que durará 48 horas, una señal de protesta frente a la precarización laboral que existe históricamente pero que bajo la administración de Javier Milei y los recortes en la salud pública, se acrecentó a pasos agigantados.

La medida que los profesionales de la salud tomaron fue sostenida sobre todo después de que el ministro de Salud Mario Lugones anunciara un aumento en los haberes de los trabajadores, algo que desde la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) consideraron "un parche" que para nada soluciona el deterioro de los salarios,

Marcha de las velas para proteger al Hospital Garrahan

APyT y la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) hacen hincapié en que el aumento está "marcado por el escándalo del fondo de inversión" donde el Gobierno "destinó 40.000 millones de pesos" que todavía no son redistribuidos entre los y las profesionales médicas.

"Ante esta situación, el Gobierno anunció un aumento que es un parche, es inconsulto, insuficiente y, además, es discriminatorio, ya que los montos no son iguales para todos", expresaron los trabajadores consultados por Noticias Argentinas tras una calma que antecede una nueva tormenta política... Es que si bien se rechazó el veto a la Ley de Emergencia Pediátrica, es el Senado el que debe tratar cómo seguir el curso del conflicto. Sobre esto, los médicos del Garrahan ya se agarran la cabeza: " (Milei) tendrá la obligación de promulgar la ley; esperamos que no haya sorpresas ".

Lugones

En el mismo sentido, recordaron: "Tenemos el pésimo antecedente de la ley para las personas con discapacidad, cuya implementación fue condicionada de manera inconstitucional, antidemocrática, inhumana, de forma amoral, incluso pasible de denuncias penales y de todo tipo, por eso estamos en alerta".

En la misma línea desde APyT advirtieron: "Luego de que el Senado, eventualmente, rechace el veto, seguiremos de cerca cada paso del Gobierno y mantendremos la vigilia hasta que la Ley de Emergencia Pediátrica esté implementada efectivamente".

El comunicado del Hospital Garrahan

El comunicado oficial desde el hospital Garrahan fue publicado con pompa y circunstancia durante las últimas horas del 22 de septiembre donde además de informar la suba de los salarios, desprestigiaron a los trabajadores del nosocomio. El "complemento mensual" tal como lo anunciaron desde la gestión libertaria es de $450.000 mensuales y para el personal administrativo en relación de dependencia con el hospital es de $350.000.

" El Hospital Garrahan no está en emergencia ", expresó la gestión libertaria y siguieron: "Estos logros son el resultado de una gestión transparente, que prioriza la eficiencia administrativa, la innovación tecnológica y la inversión en el capital humano a lo largo del tiempo, pese a los constantes palos en la rueda de algunos sectores que defienden sus propios privilegios e intereses".

Médicos del Garrahan con salarios bajo la línea de pobreza

Para finalizar, en el comunicado expresaron: "El camino es claro: seguir profundizando la administración responsable y eficiente permitirá garantizar nuevos aumentos al equipo de salud en el futuro e invertir en infraestructura. De este modo, el Hospital Garrahan consolida su posición como centro de referencia nacional en salud pediátrica, garantizando la mejor atención a los niños y adolescentes de todo el país".