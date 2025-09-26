Caranchismo por la muerte de Brenda, Morena y Lara: la utilización política del triple femicidio por parte de Milei

Javier Milei volvió a mostrar su cara más mezquina y oportunista con la utilización política que hizo de un caso como el triple femicidio de Brenda del Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Gutiérrez (15), ocurrido el viernes por la noche en Florencio Varela y perpetrado por una banda narco que lo hizo en venganza de otra. El Presidente compartió en historias testimonios de familiares de las víctimas y declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bulrrich, quien vinculó el problema a la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires.

Morena Verri, Brenda del Castillo y Lara Morena Gutiérrez, las tres chicas desaparecidas de La Matanza.

El testimonio de una de las madres acerca de que "hace 20 días" votó al peronismo y hoy murieron sus hijas, sumado a las críticas que hace hacia el gobernador bonaerense, dejó una imagen clara: la intención de cambiar el voto bonaerense que el 7 de septiembre le dio la espalda, y de una forma rotunda en La Matanza, de donde eran las tres jóvenes asesinadas de forma brutal, con una transmisión en directo de las torturas a las que fueron sometidas.

"Kicillof tiene que hacerse cargo del problema enorme de inseguridad que tiene la provincia de Buenos Aires", declaró Bullrich ante Radio Mitre en la mañana del miércoles. La frase tuvo tal sentido de titular periodístico que fue enseguida repetida por muchos sitios, y compartida en historias por Milei, quien sumó tanto la réplica de Infobae como la de Clarín y La Derecha Diario.

Una de las historias que compartió Javier Milei sobre el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara.

La falta de tacto presidencial para abordar un problema de estas características y querer endilgárselo a la gestión bonaerense, ni siquiera tuvo el disimulo necesario para una maniobra electoral de este tipo. En la vorágine de la catarata de historias y tuits cargados de euforia por el nuevo préstamo, esta vez por parte del Tesoro de Estados Unidos, no se diluyeron estos gestos.

Las declaraciones de Bullrich que repitió Milei alrededor de las declaraciones de Patricia Bullrich.

Por si esto no fuera suficiente, también compartió un meme del influencer de derecha @elprofesorcaleb en el cual implícitamente le echa la culpa al electorado de lo ocurrido. "¿Dónde fue el crimen? En Provincia. ¿Quién gobierna ahí? Kicillof. ¿A quién votaron ahí? Al kirchnerismo. ¿Quién liberó asesinos? El kirchnerismo. ¿A quién culpan? A Javier Milei", enumera la historia.

Otro de los memes que compartió Milei para colgarse de la muerte de Brenda, Morena y Lara.

La reacción que refleja ese meme demuestra que parte de la preocupación libertaria alrededor de la responsabilidad es por el temor de que también pague el costo político de algo así el Presidente, una figura política que viene en plena recibida de cachetazos por amplios sectores, a partir de sus mentiras, debilidades y los hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que quebraron su relación con el electorado que representaba.