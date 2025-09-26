El campo acusa a Milei y Caputo de montar una "estafa" con las retenciones cero

Un productor agropecuario grabó un video que se viralizó en las últimas horas y que refleja con crudeza el malestar de buena parte del sector. Desde su campo de maíz, visiblemente agotado, denunció lo que definió como una "estafa" armada entre el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y un puñado de grandes exportadores. Según sus cálculos, esta "jugada preparada" con las retenciones cero les costó a los pequeños y medianos productores una suma cercana a los 1.500 millones de dólares. "Acá estamos sembrando maíz, apostando una vez más como miles y miles de productores a lo largo y ancho del país, 10, 12, 15, 16 horas diarias", comenzó.

Y siguió con ironía y bronca: "Para enterarnos esta semana, una semana histórica donde vivimos una jugada preparada hermosa, que protagonizaron el Toto Caputo, el presidente Milei, todo su equipo y ocho exportadores que hicieron una jugada magistral para que con el lomo de miles y miles de productores, los tipos se llenen los bolsillos, pero mal, eh, pero fuerte. El productor apuntó al "silencio" que siguió a la maniobra oficial. "El lunes salieron a aplaudir todo, la medida en favor de la producción y hoy jueves, demostrado que no era a favor de la producción, era a favor del puñado de vivos de siempre que se enriquecen a través del laburo nuestro", advirtió.

Y remató: "Hace 26 años que laburo en el campo. Tengo la espalda gastada, los brazos cansados y estoy también harto de ver como todo el trabajo y el esfuerzo de miles y miles de pequeños productores queda en la saca de cuatro gordos de siempre". El enojo no se limita a las bases. El propio presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, cuestionó la finalización temprana de la medida que eximía del pago de retenciones. "Nos llamó la atención que en 48 o 72 horas se cubriera todo el total y que vuelva a la situación anterior. Desde anoche en La Rural comenzamos a evaluar cómo se dio esta situación", dijo en diálogo con Radio Mitre.

Y advirtió: "Estamos evaluando si este beneficio realmente llegó al productor genuino, si pudo aprovecharlo o no". La confirmación del final del beneficio llegó durante las últimas horas del miércoles, cuando la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que "se ha alcanzado la registración del cupo de 7.000 millones de dólares previsto por el decreto 682/2025, por lo que se ha dado de baja la opción de registración de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) que se encuentren amparadas por el beneficio del citado decreto". Pino lamentó que "realmente el ánimo nos duró poquito".

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino

A la desconfianza local se sumó la presión internacional. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, publicó un mensaje en redes donde vinculó la restitución de retenciones al paquete de ayuda financiera norteamericano al gobierno de Milei, un gesto que encendió aún más la polémica. Según reveló la American Soybean Association (ASA), detrás de esa postura está la presión de los agricultores estadounidenses, que acusan a la Argentina y a Brasil de ganar terreno en el mercado chino a costa de ellos. "El gobierno estadounidense está otorgando 20.000 millones de dólares en apoyo económico a Argentina, mientras que este país reduce sus impuestos a la exportación de soja para vender 20 cargamentos de soja argentina a China en tan solo dos días", denunció la ASA en un comunicado.

Productores denuncian que la medida solo benefició a grandes exportadores

Y sentenció: "La economía agrícola se resiente mientras nuestros competidores desplazan a Estados Unidos en el mayor mercado importador de soja del mundo". Entre las sospechas de favoritismo hacia las grandes exportadoras, la desilusión de los productores locales y la presión del agro norteamericano, la jugada oficial terminó dejando al descubierto un escenario de tensiones cruzadas. La promesa de alivio al campo se transformó, en pocos días, en un nuevo motivo de bronca y desconfianza.