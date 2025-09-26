El jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la pobreza en Argentina cayó al 31,6% en el primer semestre de 2025, la cifra más baja desde 2018. El dato sorprendió por su magnitud, ya que apenas un año atrás el índice alcanzaba al 52,9% de la población. Sin embargo, desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) advirtieron que el número "sobrerrepresenta" la verdadera reducción.

La UCA advirtió que el dato de pobreza difundido por el Indec está "sobrerrepresentado"

En un comunicado titulado "Un descenso sobrerrepresentado de la pobreza en Argentina", el organismo académico reconoció que hubo un alivio en los ingresos de los hogares más vulnerables, producto de la desaceleración inflacionaria y de la baja en los precios relativos de los bienes de la canasta básica. Sin embargo, planteó que "es importante diferenciar entre el fenómeno de la pobreza y su instrumento de medición", ya que en contextos de alta volatilidad los indicadores oficiales "tienden a ser menos precisos".

El ODSA-UCA explicó que parte de la mejora obedece a cambios metodológicos en la Encuesta Permanente de Hogares, que ahora capta mejor los ingresos laborales y no laborales, lo que dificulta la comparabilidad con series previas. También cuestionó que el Indec siga utilizando canastas básicas basadas en la estructura de consumo de 2004-2005, sin actualizar con la información de 2017-2018. Según la UCA, esta desactualización es particularmente problemática en un escenario de recomposición de tarifas y precios regulados, lo que limita la capacidad del índice para reflejar la realidad efectiva de los hogares.

De esta manera, el informe advirtió que "un análisis más cuidadoso de la serie estadística oficial sugiere que, aunque la caída de la pobreza es real, su magnitud se encuentra sobrerrepresentada". Y agregó: "En consecuencia, y sin desconocer que se evidencian mejoras, corresponde advertir que los datos oficiales sobrerrepresentan la magnitud del alivio social". En esa línea, el Observatorio reclamó que el Indec "acelere la actualización de las canastas de referencia, evalúe el impacto de los cambios en los instrumentos de captación de ingresos y transparente su efecto sobre las series históricas", con el objetivo de contar con indicadores "más consistentes" que no solo den cuenta de los logros, sino que también permitan representar con mayor claridad la persistencia de problemas estructurales de inclusión económica, laboral y social.

El Indec informó que la pobreza en Argentina cayó al 31,6%

El dato oficial difundido por el Indec muestra una baja de 6,5 puntos porcentuales respecto del semestre anterior y ubica a la pobreza en su nivel más bajo en siete años. Pero los analistas advierten que la sostenibilidad de esta mejora está en duda. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señaló que, según las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), después de las elecciones legislativas de medio término podría producirse un desanclaje de la inflación acompañado de un salto en el tipo de cambio. "Este salto discreto del tipo de cambio impactaría en los precios, especialmente los de los alimentos, altamente sensibles al tipo de cambio. En ese escenario, los ingresos quedarían rezagados frente al costo de vida, lo que podría generar un nuevo salto en los niveles de pobreza e indigencia", alertó.