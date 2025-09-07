El "Gordo Dan" al día con Netflix: usó un documental para negar el autismo de Ian Moche

Se sabe que la violencia es parte del discurso libertario. En un contexto marcado por las elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires, La Libertad Avanza se muestra nerviosa y los insultos, tanto en persona como en redes sociales, se volvieron parte de la jornada. En este clima, Daniel Parisini, más conocido por su nombre de guerra como el "Gordo Dan" redobló la apuesta tras un comentario ofensivo hacia Ian Moche, un nene con autismo.

Todo comenzó cuando Parisini escribió en X: "Le pongo la firma: este pibe no es autista. La madre tiene síndrome de Munchausen por poder", acompañando sus palabras con un video en el que se veía al menor siendo recibido por Cristina Fernández de Kirchner.

¿Qué se puede esperar de un operador de Milei?: "El Gordo Dan" atacó a Ian Moche

El mensaje del militante libertario generó indignación entre los usuarios, que salieron en defensa de Ian: "El médico Dan negando la enfermedad de un niño autista", fue una de las respuestas más replicadas.

Si algo caracteriza a los libertarios es el tiempo libre para seguir cada una de las peleas que proponen los usuarios de redes sociales; y el "Gordo Dan" hizo honor a eso: " Exacto, lo digo como médico . Ese pibe no es autista y sufre maltrato infantil de parte de su madre que tiene un síndrome de Munchausen por poder".

El Gordo Dan contra Ian Moche y todos los que intentan defender al menor con autismo

Lo curioso es que la referencia a este síndrome reapareció en la discusión pública en los últimos días con el estreno en Netflix del documental Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar, donde una madre hostiga digitalmente a su propia hija. Está claro que el "Gordo Dan" está al día con los estrenos de la plataforma.

El perfil de Daniel Parisini deja al descubierto los manejos del gobierno de Javier Milei: trolls pagos, odio como método de comunicación y una lógica de apriete que hasta se cobra funcionarios.