LLA le suelta la mano a Sebastián Pareja de la peor manera: "Se tiene que ir hoy"

La Libertad Avanza atraviesa sus horas más oscuras, y el clima interno es de tensión extrema. En medio de una jornada electoral que promete resultados devastadores para el partido libertario, Sebastián Pareja, uno de los principales armadores del partido en la provincia de Buenos Aires, se convirtió en el blanco de todas las críticas. La furia acumulada en las redes sociales y los pasillos políticos no deja lugar a dudas: Pareja está en el ojo de la tormenta y su caída parece inevitable.

La situación se tornó insostenible tras el debut de Unión y Libertad, la lista violeta impulsada por los senadores Carlos Kikuchi y Sergio "Nono" Vargas, quienes rompieron con la conducción de Karina Milei. Esta nueva agrupación generó confusión entre los votantes debido al parecido visual con las boletas de La Libertad Avanza, lo que desató una guerra interna sin precedentes.

Karina Milei

Desde el entorno de Karina, las acusaciones volaron como dardos envenenados. Fuentes cercanas revelaron que la hermana de Javier Milei intentó bloquear la lista violeta a través de gestiones judiciales lideradas por Santiago Viola, apoderado del partido. Sin embargo, los esfuerzos fueron insuficientes. "Llegamos tarde a todos lados", habría exclamado Karina en un arranque de frustración, según confidenciaron a LPO fuentes internas.

Las críticas hacia Pareja no tardaron en llegar, y fueron especialmente virulentas. Osvaldo 'Beto' Mendeleiev, un troll conocido por su cercanía al espacio libertario, lanzó una sentencia lapidaria: "Mañana (Sebastián) Pareja se tiene que ir. Perdón, mañana no, hoy mismo ".

El incendiario posteo de un troll de Milei

Su comentario resonó como un eco amplificado en redes sociales, donde otros usuarios también pidieron cabezas. "Se tienen que ir Pareja, pero también Karina, los Menem, Scioli... y tantos otros", escribió un usuario indignado, mientras otro no dudó en señalar el trasfondo de la crisis: "Decide Karina. Ella es responsable".

El descontento no se limita a las redes. Un armador libertario de Olavarría denunció lo que calificó como "un plan sistemático para mezclar las boletas" entre La Libertad Avanza y Unión y Libertad. Según su versión, la confusión generada por la lista violeta fue un golpe directo a la estrategia electoral del partido.

Sebastián Pareja y Karina Milei

Sin embargo, otros dirigentes minimizaron el impacto de esta maniobra, apuntando directamente a Sebastián Pareja como el verdadero problema. " Si perdemos hay que dirigir la mirada a Pareja ", sentenció un operador político del conurbano.

El clima interno está lejos de calmarse. Karina Milei, quien en los últimos días ya había descargado su ira por teléfono debido al fiasco del cierre electoral y el misterio sobre los fondos destinados a la fiscalización, ahora enfrenta una nueva tormenta que amenaza con desmoronar su liderazgo que quedó manchado de corrupción tras los audios que se difundieron sobre su participación en un entramado de coimas en el sector de discapacidad.

Karina y Javier Milei junto a Sebastián Pareja

En las redes sociales, los comentarios no dejan espacio para dudas sobre el nivel de descontento. "Poner una pastelera a manejar tu estrategia política puede salir mal, ¿no?", ironizó un usuario en referencia a Karina, mientras otro apuntó hacia una supuesta opereta externa: "No perdemos por eso. Perdemos por la opereta de Spagnuolo que repercutió en los indecisos y en la gente que tenía pocas ganas de ir a votar".

Lo cierto es que el caos parece haberse apoderado de La Libertad Avanza y la jornada electoral promete ser solo el principio de una crisis que podría redefinir el futuro del espacio libertario. Con Sebastián Pareja en la cuerda floja y Karina Milei enfrentando críticas cada vez más duras, el partido violeta parece estar a punto de caer en el más absurdo de los abismos.