Caso Espert: una planilla lo muestra como "el único político argentino" en la lista de beneficiarios de Machado

El diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, enfrenta graves acusaciones de haber mantenido vínculos con el empresario Antonio Fred Machado, detenido en Río Negro y requerido por la Justicia de Estados Unidos por narcotráfico, fraude y lavado de dinero. Es por eso que desde el peronismo se exige que Espert sea apartado de su cargo como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El titular del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, fue contundente en su pedido a través de su cuenta de X: "José Luis Espert no puede seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Nuestro bloque exigirá su remoción inmediata del cargo . No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión".

Espert junto a Alfredo "Fred" Machado

Las acusaciones contra el diputado libertario no son menores. Según documentos judiciales provenientes de Estados Unidos, Espert habría recibido un giro de u$s200.000 el 1° de febrero de 2020 por parte de Machado , quien permanece bajo prisión domiciliaria desde 2021 tras ser acusado de participar en una conspiración internacional para producir y distribuir cocaína.

Lejos de negar los vínculos, Espert admitió públicamente haber tenido contacto con Machado. En declaraciones a TN, reconoció: "En enero del 2019, yo agradecí a una persona que me habían presentado, que quería presentar mi libro en Viedma. Obviamente, le agradecí, si me llevó en su avión. Ahora, si yo hubiera sabido que esta persona era esto, no estaría agradeciendo a los cuatro vientos". Sin embargo, intentó desviar la atención calificando las acusaciones como parte de una " campaña sucia del kirchnerismo " destinada a desprestigiarlo.

José Luis Espert no puede seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto de @DiputadosAR



Nuestro bloque exigirá su remoción inmediata del cargo.



No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión. — GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) September 29, 2025

El diputado también se defendió argumentando que estas maniobras no son nuevas: "No se renuevan, siempre vuelven con lo mismo. Pasó en el 2005 con Enrique Olivera, cuando el kirchnerismo le inventó una cuenta falsa sin declarar. Pasó en el 2009 con De Narváez. Pasó en el 2017 a Patricia Bullrich, que le quisieron tirar un muerto", dijo haciendo referencia a la muerte en manos de la Gendarmería del militante social Santiago Maldonado.

En la misma línea, fue el analista Sebastián Lacunza, quien dio más detalles sobre la actuación de Espert: "Fred Machado se acercó a Espert en 2019 cuando empezaba a gestar una candidatura presidencial", dijo y que "pactaron el acuerdo del avión en donde se manejaba Espert y fondos".

Sin embargo, Lacunza no se quedó ahí y explicó que tiene pruebas tales como "un Excel que le cautivan a la socia de Machado donde dice en la parte de egreso, el nombre de Espert". Además, aseguró que " es el único político argentino que figura en el listado de egresos ", haciendo referencia a la ya famosa transferencia millonaria.

La situación escaló aún más tras el anuncio del dirigente social Juan Grabois, quien confirmó que presentará una denuncia judicial contra Espert ante la justicia federal de San Isidro. Según Nicolás Rechanik, abogado del dirigente social, en la presentación se solicitará la citación de otros nombres vinculados al entorno del diputado libertario, como Lilia Lemoine, Luis Rosales y Nazareno Etchepare.

Espert siendo bienvenido por Lilia Lemoine

Por su parte, Machado, no es un personaje menor en esta trama: su socia Debora Lynn Mercer-Erwin ya fue condenada a 16 años de cárcel en Texas, mientras él permanece bajo prisión domiciliaria en Argentina. El caso también pone nuevamente bajo la lupa a La Libertad Avanza de Javier Milei, que ha hecho bandera de la lucha contra la corrupción y el sistema político tradicional. Ahora, las denuncias contra José Luis Espert podrían ser otro golpe directo a la credibilidad del partido después de otras denuncias aberrantes como por ejemplo la de la red de corrupción en el sector de discapacidad.