Kicillof le reclamó a Milei la confección de una mesa nacional de gobernadores para enfrentar al narcotráfico

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, presionó al presidente Javier Milei para que convoque una mesa operativa integrada por todos los mandatarios provinciales, para enfrentar el flagelo "internacional" del narcotráfico e hizo hincapié que el caso del triple femicidio que sufrieron Brenda del Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Gutierrez (15), perpetrado por una banda que tenía base en el Bajo Flores porteño, demostró que el problema no tiene que ver con un distrito en particular, sino que es general.

"Le pido al Presidente que convoque urgentemente a los gobernadores y podamos tener una mesa de trabajo que sea nacional, porque el tema del narcotráfico es un tema internacional, pero afecta a todo el territorio de la Argentina", explicitó Kicillof en una conferencia de prensa que brindó desde la Gobernación en La Plata, en la cual expresó su pesar y brindó su pésame a las familias de las víctimas. "Estamos todos conmocionados por esto y por supuesto que nada, pero absolutamente nada explica ni justifica el nivel de violencia, el nivel de sadismo", añadió.

El triple femicidio en Florencio Varela conmovió a toda la población.

Para el gobernador es "absolutamente absurdo pensar que se va a poder resolver de un lado o del otro de la General Paz o sin el concurso y el trabajo conjunto con la Justicia federal y con las fuerzas federales". En ese sentido señaló que a nivel nacional "se necesita una estrategia seria nacional para el combate al narcotráfico", la cual esté "acompañada de inversión, como hace la provincia de Buenos Aires, por supuesto, en un trabajo permanente y continuo, invirtiendo en medios, en tecnología, en agentes, en equipamiento".

"La banda que se identificó tenía su epicentro en la Capital Federal y las chicas frecuentaban Bajo Flores y la Capital Federal, aunque sus casas, sus familias se encontraban en el conurbano bonaerense. Esto qué nos enseña, ¿no? Que es culpa de uno o de otro, sino que el narcotráfico es un hecho internacional", insistió, mientras que remarcó que el accionar de la banda respalda esa teoría.

Marcha nacional para pedir justicia por Brenda, Lara y Morena

"Es un hecho internacional, atraviesa fronteras entre el país y los países vecinos, pero además, luego, en el territorio, porque la droga que llega al conurbano, la droga que llega a la Capital, reentra por una frontera internacional y recorre dos mil kilómetros, no se produce en la Argentina", precisó Kicillof.

"Cuando el Estado tiene insuficiente presencia, cuando las oportunidades de los pibes y las pibas son escasas, cuando su futuro se desdibuja, crece el narco", graficó Kicillof en su conferencia. "Por eso nosotros necesitamos un Estado presente, inversión pública, necesitamos inversión en educación, en salud pública, en seguridad pública. Eso es lo que necesitamos y eso es lo que muestra la experiencia internacional", añadió.

Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verri.

En relación al debate sobre qué tipo de crimen es, el mandatario destacó que la Justicia lo catalogó como "homicidio calificado por el concurso de dos o tres o más personas por la alevosía del ensañamiento y por ser cometido por un hombre contra una mujer mediante violencia de género", lo que sintetizó con la definición de "narcofemicidio por estos componentes".

"Esto fue urdido, fue planificado para que los cuerpos de las víctimas desaparecieran, no se encontraran nunca y quedara en la impunidad quienes fueron los que atrozmente los perpetraron a estos hechos. Fue preparado, premeditado, planificado y con un intento de ocultamiento de los cuerpos", rechazó Kicillof. "Desde el primer momento, tanto del Ministerio de Seguridad como de Salud, han acompañado con los diversos programas de asistencia a las víctimas, han acompañado a las familias", sumó enseguida.

Axel Kicillof defendió la gestión del triple femicidio.

En relación a los avances de la causa consideró que "se actuó en el momento oportuno", ya que hoy hay seis detenidos y todavía restan otros seis que están buscando. "Por supuesto que esto se hizo en pocas horas, pero luego de eso, aún siendo un domingo, se avanzó rápidamente, se caratuló o se trató como correspondía, apareció como un tema de búsqueda de paradero y rápidamente se aplicó el protocolo de secuestro, que es un protocolo mucho más estricto y los equipos de la provincia se desplegaron", cerró.