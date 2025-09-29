La confianza en el gobierno de Javier Milei se desploma en un 8,2%: análisis de un deterioro anunciado

La confianza en el gobierno de Javier Milei atraviesa su momento más crítico desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023. Según el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), el indicador cayó un 8,2% en los primeros días de septiembre de 2025, situándose por primera vez por debajo de los 2 puntos en una escala de 0 a 5.

Este resultado marca un deterioro significativo en la percepción pública, comparable con los niveles más bajos registrados durante las gestiones de Mauricio Macri y Alberto Fernández. El descenso del ICG refleja una combinación de factores económicos, políticos y sociales que han golpeado la administración libertaria. Entre los principales motivos están presentes:

Crisis económica y pérdida de ingresos . La inflación que aunque el gobierno de Milei la niegue, existe en los bolsillos de los y las argentinas sumado a la falta de medidas efectivas para mejorar el poder adquisitivo han profundizado el malestar social. La baja temporal de retenciones para algunos sectores del campo, anunciada recientemente, recibió críticas tanto de los sectores rurales como de la oposición.

. La inflación que aunque el gobierno de Milei la niegue, existe en los bolsillos de los y las argentinas sumado a la falta de medidas efectivas para mejorar el poder adquisitivo han profundizado el malestar social. La baja temporal de retenciones para algunos sectores del campo, anunciada recientemente, recibió críticas tanto de los sectores rurales como de la oposición. Victoria electoral de Axel Kicillof . La pérdida de la provincia más importante del país el pasado 7 de septiembre significó un duro revés para La Libertad Avanza (LLA), debilitando aún más la imagen del oficialismo.

. La pérdida de la provincia más importante del país el pasado 7 de septiembre significó un duro revés para La Libertad Avanza (LLA), debilitando aún más la imagen del oficialismo. Denuncias de corrupción . La difusión de casos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) generaron indignación pública por el involucramiento de figuras clave como la hermana del presidente Karina Milei y la de su armador político "Lule" Menem .

. La difusión de casos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) generaron indignación pública por el involucramiento de figuras clave como la hermana del presidente y la de su armador político . Falta de coordinación política . Las internas dentro del oficialismo y la ausencia de una estrategia clara para enfrentar los desafíos nacionales minan la percepción de capacidad y liderazgo sobre el gobierno de las fuerzas del cielo.

. Las internas dentro del oficialismo y la ausencia de una estrategia clara para enfrentar los desafíos nacionales minan la percepción de capacidad y liderazgo sobre el gobierno de las fuerzas del cielo. Expectativas económicas negativas . La incertidumbre sobre el futuro económico afecta gravemente la confianza, especialmente entre quienes creen que la situación empeorará en el próximo año.

Las expectativas económicas continúan siendo un factor clave en la confianza hacia el gobierno. El índice fue significativamente más alto entre quienes creen que la situación mejorará en un año (3,83 puntos), aunque este grupo también experimentó una caída (-7,7%). En contraste, quienes piensan que la economía empeorará registraron un promedio alarmantemente bajo (0,51 puntos).

La encuesta de la Universidad Torcuato Di Tella se compone a su vez por el ICG que tiene cinco subíndices que reflejan diferentes dimensiones de la percepción pública. En septiembre, todos registraron caídas significativas:

Honestidad de los funcionarios . 2,44 puntos (-3,7%). Capacidad para resolver los problemas del país . 2,38 puntos (-3,1%). Eficiencia en la administración del gasto público . 1,87 puntos (-11,2%). Evaluación general del gobierno . 1,57 puntos (-11,5%). Preocupación por el interés general . 1,47 puntos (-15,1%).

El análisis histórico sitúa el índice actual (1,94 puntos) en una posición intermedia respecto a las gestiones anteriores. Durante septiembre de 2017, bajo el gobierno de Macri, el ICG alcanzó 2,86 puntos, mientras que en septiembre de 2021, durante la presidencia de Fernández, se ubicó en 1,58 puntos. Así, Milei muestra un desempeño inferior al promedio de Macri (2,60 puntos) pero superior al de Fernández (2,14 puntos) en sus respectivos primeros 21 meses de gestión.

Sin embargo, el deterioro reciente acerca al libertario a los niveles más bajos registrados por Fernández hacia fines de 2020, cuando la crisis económica y sanitaria por la pandemia de coronavirus golpeaba con mayor fuerza.

La encuesta realizada por Poliarquía Consultores entre el 5 y el 15 de septiembre revela diferencias significativas según género, edad, nivel educativo y ubicación geográfica:

Por género . Los hombres registraron un ICG promedio de 2,12 puntos (-12,4%), mientras que entre las mujeres fue menor (1,76 puntos, -2,2%).

. Los hombres registraron un ICG promedio de 2,12 puntos (-12,4%), mientras que entre las mujeres fue menor (1,76 puntos, -2,2%). Por edad . Los jóvenes de 18 a 29 años mostraron mayor confianza (2,47 puntos, +17,1%), mientras que los grupos de 30 a 49 años y mayores de 50 años se ubicaron en torno a 1,87 y 1,89 puntos respectivamente, ambos con descensos superiores al 10%.

. Los jóvenes de 18 a 29 años mostraron mayor confianza (2,47 puntos, +17,1%), mientras que los grupos de 30 a 49 años y mayores de 50 años se ubicaron en torno a 1,87 y 1,89 puntos respectivamente, ambos con descensos superiores al 10%. Por nivel educativo . Quienes alcanzaron educación terciaria o universitaria registraron un promedio de 1,99 puntos (-13,9%), similar al grupo con educación secundaria (1,93 puntos, -1,5%). Aquellos con educación primaria mostraron el menor nivel de confianza (1,54 puntos), aunque con un leve aumento (+2,7%).

. Quienes alcanzaron educación terciaria o universitaria registraron un promedio de 1,99 puntos (-13,9%), similar al grupo con educación secundaria (1,93 puntos, -1,5%). Aquellos con educación primaria mostraron el menor nivel de confianza (1,54 puntos), aunque con un leve aumento (+2,7%). Por ubicación geográfica . En las provincias se presentó un promedio más alto (2,13 puntos, -10,9%), mientras que en CABA se observó un leve aumento (1,78 puntos, +1,1%) y en el Gran Buenos Aires una baja moderada (1,62 puntos, -3,6%).

El desplome del ICG evidencia una crisis profunda en la relación entre el gobierno de las fuerzas del cielo de Javier Milei y los problemas reales de los y las argentinas. A pesar de algunos intentos por revertir esta tendencia —como el reciente acuerdo con Estados Unidos para financiar la deuda— las medidas adoptadas hasta ahora no parecen calmar las aguas que dividen a los ciudadanos entre quienes quieren darle más tiempo a la gestión y aquellos que ya no aguantan la motosierra.