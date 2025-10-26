Catalán celebró la "normalidad y el éxito" de los comicios con la Boleta Única: "Era una deuda de la democracia"

El ministro del Interior, Lisandro Catalán, brindó una conferencia de prensa en el Centro de Cómputos minutos después del cierre de los comicios legislativos nacionales y celebró el desarrollo "normal y exitoso" de la jornada electoral. En su mensaje, el funcionario resaltó especialmente la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), a la que definió como "un reclamo que llevaba décadas y hoy tuvo su corolario con éxito". "Este comicio, con una nueva forma de votación, fue más ágil, moderna y transparente. Dota de igualdad democrática a todos los partidos políticos y las fuerzas con mucho éxito", afirmó Catalán.

En esa línea, subrayó que no se registraron incidentes ni problemas durante la votación y destacó la sencillez del nuevo sistema: "Yo tardé unos veinte, veinticinco segundos en votar. Todo el mundo con el que hablamos durante el día destacó la facilidad en la forma de votación, así que estamos muy conformes y contentos por eso". El ministro también ponderó el trabajo de las áreas técnicas del Gobierno en la preparación del proceso electoral. "Hoy es el desenlace de un proceso que llevó mucho trabajo. Quiero felicitar a todo el Ministerio del Interior, especialmente a la gente de la Dirección Nacional Electoral, y también al Correo Argentino, porque durante varios meses estuvimos trabajando para que este comicio se pueda desarrollar sin inconvenientes", expresó.

Catalán celebró la "normalidad y éxito" del comicio con Boleta Única

Catalán consideró que la exitosa implementación de la Boleta Única representa "un éxito de la democracia argentina" y "una deuda saldada con los ciudadanos". "Era una deuda de la Argentina y de la democracia argentina con los ciudadanos. El reclamo de la implementación de la boleta única era un reclamo que llevaba décadas, y por suerte pudimos en esta gestión llevarla adelante, implementarla, y hoy tuvo ese corolario con éxito", subrayó.

En relación al conteo de votos, el titular de Interior informó que la jornada se desarrolló en más de 17.500 establecimientos de votación y que ya comenzaron a recibirse los primeros telegramas. "Se están procesando a través de unos 14.500 establecimientos de votación y unos 950 del Correo Argentino. La transferencia electrónica de los certificados alcanza entre el 97 y el 98 por ciento. Solo en los lugares más alejados, donde no hay conectividad, se hará en forma física", detalló.

Por último, Catalán adelantó que las primeras tendencias oficiales se conocerán alrededor de las 21. "Estamos trabajando todo el equipo de la Dirección Nacional Electoral junto con el Correo Argentino en la recepción de los datos, y estimamos que a las nueve de la noche vamos a tener un segundo contacto con ustedes con los primeros resultados oficiales", informó antes de despedirse con un agradecimiento a la prensa. "Estamos muy contentos", concluyó.