Novaresio cuestionó a Marcela Feudale por criticar la Boleta Única de Papel: "Qué disparate monumental"

El conductor Luis Novaresio cuestionó a la locutora Marcela Feudale por una crítica que le hizo al sistema de Boleta Única de Papel (BUP) con el que se votó este domingo en todo el país, a través de un posteo realizado en la red social X (ex Twitter), desde el cual hasta ironizó en relación a su nivel de inteligencia. La semana pasada tuvo un cruce similar con su colega Pedro "Pepe" Rosemblat.

"Qué disparate monumental decis, querida Marcela. La boleta sábana era afanada palmariamente con sobre y todo o colocando boletas falsas en los cuartos oscuros. Qué enorme pena que una persona inteligente no pueda rendirse al avance (no a la panacea) de la BUP. Qué pena", escribió el periodista rosarino en respuesta a otro posteo con la crítica de la ex ladera de Marcelo Tinelli.

El cruce de Luis Novaresio a Marcela Feudale por su críticas a la Boleta Única de Papel (BUP).

"Que la boleta no vaya a un sobre hace más fácil la suplantación de unas por otras. La firma de las autoridades de mesa en los bordes del sobre funcionaba a modo de lacre. No sé, fijate", había planteado Feudale, en una publicación a la que acompañó del hashtag #sinsobre. Lo más llamativo de lo cuestionado por Novaresio es la falta de consistencia en relación a lo explicado por su colega.

Es que el planteo de Feudale no se contradice con lo dicho por Novaresio ni viceversa. Simplemente la locutora señaló una cuestión real en relación a la falta de sobre, lo que no implica una crítica a la BUP ni a las otras cualidades distintas o novedosas del flamante método de votación.

Luis Novaresio lo acusó de "autoritarismo" y de "despreciar la democracia".

"Novaresio venía de tener un cruce digital con Rosemblat a partir de una broma que hizo el novio de Lali Espósito en su programa de Gelatina, en relación a la falta de Diego Santilli en el espacio de La Libertad Avanza (LLA) en la BUP. "Para que no haya ningún tipo de dudas, si tu candidato no está en la boleta, salís y decís, de manera fuerte y clara 'falta Santilli en la boleta y yo lo quiero votar'", había sido el chascarrillo que tanto polvo levantó.

"No es gracioso. No es un chiste. Es un gesto autoritario de alguien que, evidentemente, desprecia la democracia. Al final, siempre se nota: son gestos fascistas de negación de la base de la democracia. Propone provocar el voto cantado para que anulen a los que piensan distinto. Qué pena. Hubo un minuto en donde uno pudo confundirse con este señor grande que es un autoritario. No le bastó con Nico Wiñazki. Necesitó ratificarse facho", cuestionó Novaresio a su colega.