Celeste Fierro, la ex legisladora que estuvo seis días presa y vio las torturas de Israel a Greta Thunberg: "Nos trataron como terroristas"

El acuerdo de paz que impulsó Donald Trump en la Franja de Gaza no funciona y las bombas siguen cayendo sobre la población gazatí, aunque los ojos del mundo finjan demencia y miren para otro lado. Hay videos que muestran cómo la ayuda humanitaria es repartida entre la población israelí sin mucha vergüenza. Para evitar ese desenlace, meses atrás la Flotilla Global Sumud partió cargada de alimentos y medicamentos con el fin de llevarlos a Palestina y con la activista Greta Thunberg a la cabeza.

En uno de esos barcos iba la argentina Celeste Fierro, quien fuera legisladora porteña por el Frente de Izquierda (FIT) y quien milita en el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). Al igual que los argentinos Ezequiel Peressini y Carlos "Cascote" Bértola, estuvo detenida en la cárcel que el Estado de Israel preparó para los tripulantes de 44 países que integraron la Flotilla. Allí pudo ver con sus propios ojos cómo le aplicaron torturas psicológicas y maltratos a Thunberg, sin importar su edad, tamaño o género.

En diálogo con BigBang , Fierro rescató el carácter internacionalista de la misión humanitaria y lo vinculó a otros fenómenos propios del siglo XX, en los cuales la militancia mundial apoyó grandes procesos y hasta participó de guerras para solidarizarse con algún bando que luchaba contra la opresión, como en la España de la guerra civil.

Al mismo tiempo afirmó la necesidad de continuar movilizándose por la población palestina y de mantener la denuncia de un genocidio que, si bien muchos canales de televisión ya omiten, continúa y expone las intenciones de perpetrar una limpieza étnica contra un pueblo que resiste una invasión nada silenciosa desde hace décadas.

Yo me preguntaba cómo te pueden hacer tanto doler solamente agarrándote de un brazo. Es gente que está preparada para eso"

Pasaste seis días en una prisión de Israel, ¿cómo fue todo esto?

- Fue al mes desde que salimos de Barcelona. Fue el momento en donde nos interceptan, previo a haber tenido varios ataques intentando que se frene esta misión internacionalista, humanitaria, que pretendía abrir el bloqueo. Nos tienen 24 horas detenidos en el barco, que no sabíamos a dónde nos llevaban ni cuánto íbamos a demorar. Hasta que nos llevan a un puerto de territorio ocupado y ahí hay todo un proceso, intentan que declaremos que habíamos ingresado de forma ilegal a Israel, por supuesto nos negamos a eso. Diciendo que no vamos a firmar nada, que no entendamos lo que estábamos firmando.

Llegando al puerto escaló mucho más la violencia hacia el conjunto de los activistas y casi 24 horas después nos llevan a una cárcel de máxima seguridad donde habían puesto pabellones exclusivamente para los casi 500 miembros de la Flotilla. Ahí estuvimos cinco días más detenidos. Nosotros fuimos uno de los últimos grupos que terminan liberando el 7 de octubre.

Greta Thunberg deportada de Israel tras intento de romper bloqueo a la Franja de Gaza

Ahí mismo tuviste presiones del mismo ministro de seguridad de Israel, escenas violentas por parte del aparato institucional israelí. ¿Qué recordás de eso?

- Fue en el momento de la llegada del puerto. De hecho escala la violencia ya cuando nos sacan de los barcos. Yo me preguntaba cómo te pueden hacer tanto doler solamente agarrándote de un brazo. Es gente que está preparada para eso. Nos tuvieron en un playón, como si fuera un estacionamiento de la parte del puerto, todos sentados, arrodillados, algunos con los brazos precintados en la espalda. Y en un momento llega el ministro Itamar Ben-Gvir con todo su aparato mediático, porque era él gritando para ser grabado. Los videos muestran eso. Y se corta cuando empezamos a gritar, porque la realidad es que no te podés aguantar que te estén gritando, más allá de que no entendíamos en ese momento. Hoy cuando vemos los videos sabemos lo que estaban gritando: que éramos terroristas, que esas eran sus tierras.

Nosotros empezamos a gritar 'free Palestine', y ahí cortan, por supuesto, los videos. Pero no terminó ahí. Después agarran a Greta Thunberg adentro, la lleva a un costado. Todo el tiempo firmándose para mostrar su superioridad o su poder, cuando por supuesto estaban llenos de los miembros del Ejército con armas largas, la policía. Su poder era custodiado con quienes son los asesinos de niñas y niños en Palestina.

(A Greta) la sientan al lado de una bandera, donde cada vez que la bandera la tocaba la insultaban, la empujaban"

Ellos amenazaron que iban a tratar a todos por igual. ¿Cómo fue el trato con Greta y con los referentes que estaban de la Flotilla?

- No hubo diferencias en relación a si eras niña, adulta, si eras de Europa o si éramos de Argentina, o si eras diputado o diputada. Sí hubo un trato especial para quienes fueron la cara visible de la organización de esta Flotilla, que fue Tiago Ávila, que fue Greta. A Greta en particular la tuvieron como centro desde el momento en que nos llevan al puerto, donde la apartan del grupo, donde la sientan al lado de una bandera, donde cada vez que la bandera la tocaba la insultaban, la empujaban.

En la prisión fue a la que más aplicaron esas torturas psicológicas. La sacaban, no decían a dónde se la llevaban, la ponían a ver videos. Y ella con una firmeza. Yo creo que es impresionante, porque uno la ve muy pequeñita -no solamente de tamaño sino de edad- y con esa decisión de estar ahí, de estar poniéndo el cuerpo cuando podría estar haciendo otra cosa realmente. Y ese convencimiento creo que fortalece, no solamente esta misión, sino lo que también tenemos que seguir haciendo.

Greta Thunberg fue una de las personalidades más destacadas que integra la Flotilla Global Sumud, que intentó llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

¿Qué rol crees que puede cumplir el internacionalismo de cara a lo que viene, tanto en la Franja de Gaza como en cualquier lugar del planeta?

- Creo que ya lo empezó a cumplir. Lo que tenemos que lograr es que se siga profundizando y vaya en ese camino. Porque la Flotilla tuvo tomó lo mejor de la militancia internacionalista, y si nos ponemos a pensar, y quienes lo hemos seguido, estudiado y todo, lo que fueron las Brigadas Internacionalistas en la Guerra Civil Española, lo que significó acá la Brigadas Simón Bolívar en la Revolución Nicaragüense, que también tuvo argentinas y argentinos. Y es ponerle el cuerpo a esas ideas, poner el cuerpo a defender causas que atraviesan fronteras.

Nosotras mismas en el movimiento de mujeres vimos cómo fueron atravesando las fronteras, nuestras peleas, el acompañamiento. Yo creo que ese internacionalismo militante es la clave para que hoy estén intentando hacer como que están resolviendo el conflicto, cuando sabemos que no lo es. Que se siga la Flotilla, no fue solamente por la Flotilla en sí misma, sino porque había compañeras, compañeros, médicos, periodistas, jubilados, jóvenes artistas, como cualquier otro que se sienta al lado en el colectivo, en el subte, que está poniendo el cuerpo en una causa tan justa y que muchos te quieren hacer creer que no sirve, que no podemos hacer nada. Creo que se demostró que sí se puede hacer y que tenemos que seguir multiplicando esa acción. Como militantes creo que es lo fundamental.

ese internacionalismo militante es la clave para que hoy estén intentando hacer como que están resolviendo el conflicto"

Donald Trump hasta pidió un premio Nobel de la Paz por el acuerdo que había logrado, un acuerdo que no se está cumpliendo porque hay bombardeos en Gaza todos los días. ¿Qué hay que hacer ante esta supuesta paz que no es tal?

- Primero denunciar lo que es, porque cuando salió este acuerdo trumposo de paz -para jugar con las palabras-, tuvo que ver con esto que decíamos antes de la multiplicación a nivel internacional de la denuncia del genocidio y de la denuncia de los gobiernos cómplices. Porque eso también sirvió durante toda esta navegación por el Mediterráneo, de denunciar los gobiernos que siguen financiando a Israel, que siguen denunciando de palabra pero no haciendo nada. Y los puso contra la pared.

Esa multiplicación de movilizaciones, de acciones, hace que actúen, no porque quieren buscar la paz real en Palestina, que sabemos que eso es con el derecho al retorno y no es lo que está sucediendo, sino para enfriar esos procesos de movilización que pueden llevar a golpear a los gobiernos que hoy acompañan a Israel, que hoy acompañan a Trump. Es respuesta también a eso y hay que denunciarlo, porque es un acuerdo que se hace a espaldas del pueblo palestino, que se hace para lavarle la cara a Israel, para decir que hay una solución cuando no es tal. En ningún momento terminaron de bombardear, siguieron bombardeando.

Celeste Fierro en la Flotilla Global Sumud.

Yo me enteré cuando llegué a Ezeiza, que se había firmado este acuerdo de paz. Yo lo entiendo en el marco de que las familias palestinas hace dos años que le están cayendo bombas todos los días en la cabeza y no saben si van a terminar bajo los escombros. O relatos que dicen que los niños que tienen tres años no saben todavía escribir, pero sí saben reconocer qué dron es el que está pasando por arriba de sus cabezas. Y es tremendo.

Un cese al fuego es necesario y por supuesto se festeja. Yo veía cómo festejaban ese cese al fuego. Y a su vez tenés la obligación de decir que es muy tramposo lo que están llevando adelante. Hay declaraciones del mismo cínico de Ben-Gvir diciendo que ahora, como ya les entregaron los rehenes, tienen que avanzar con todo sobre la Franja de Gaza. Su objetivo no son los dos estados, no es la paz en la región, es avanzar sobre todo el territorio palestino. Ese es el objetivo de Israel desde que se creó ese Estado. La clave, hoy más que nunca, es seguir denunciándolo, seguir planteando que la pelea hasta el final y la defensa que tenemos que hacer los pueblos es la Palestina libre del río al mar.

Su objetivo no son los dos estados, no es la paz en la región"

Tras el 7 de octubre de 2023 el apoyo al sionismo era muy fuerte, pero durante esos dos años fue perdiendo apoyo y creciendo el repudio ¿Cuánto hay en este supuesto plan de paz de oxígeno que le dan a Netanyahu y al sionismo como para que el mundo cree que hay una paz, pero en realidad continúe la guerra?

- El 100%. De hecho, Trump en el Parlamento israelí se paró a decir que lo que hace falta es un indulto, porque Netanyahu sigue para adelante y hay un análisis político en ese sentido, porque corre riesgo su propio gobierno si hay un freno o se marca un parate en lo que está siendo esta solución final, como ellos llaman. Tiene causas de corrupción, hay movilizaciones dentro de Israel en contra de la política que está llevando adelante. El 100% de este supuesto acuerdo de paz es para lavarle la cara al sionismo, para lavarle la cara al criminal de guerra Netanyahu y tiene 0% de solución para el pueblo palestino.

Vos sos candidata del Frente de Izquierda a diputada nacional por la CABA y estamos a pocos días de las elecciones. Los números son auspiciosos para el FIT. En una coyuntura extraña, porque el peronismo está en la oposición, y siempre que el peronismo estaba en oposición, la izquierda perdía un poco de votos, pero hoy eso, según algunas encuestas al menos, no parece que se esté dando. ¿Cuáles crees que son esos motivos?

- Creo que tiene mucho que ver con estos casi dos años de gobierno de Milei y lo que se hizo, porque ahora en la campaña muchos dicen, pero creo que hay un balance concreto de lo que se hizo para enfrentar este gobierno. Y ahí la izquierda demostró que no solamente estamos en la calle acompañando a cada una de las luchas, multiplicándolas, sino que en el parlamento, en las legislaturas, fuimos la única oposición consecuente a este gobierno.

Celeste Fierro junto a Greta Thunberg.

No es que decíamos que estamos en contra de la Ley Bases y después aparecía uno de nosotros votando o acompañando eso. El resto no puede decir lo mismo. Yo creo que en ese balance hay un sector importante que quizás en otra elección veía al peronismo como opción y en este momento dice: 'bueno, es con la izquierda'. Yo creo que tenemos que seguir impulsando eso. No solamente hoy de cara a las elecciones para que nos voten.

Tenemos mucho apoyo, nos acompañan, la gente nos dice gracias por estar. Bueno, en este momento vótennos, pero a partir del 27 tenemos que seguir construyendo, porque hoy es para ver cuántas diputadas y diputados tenemos y cómo se conforma la Cámara de Diputados. Pero después del 26 viene lo más duro, que es cómo seguimos poniéndole un freno a este gobierno, que yo creo que se tiene que terminar más temprano que tarde, porque un minuto más de este gobierno son menos derechos para el conjunto de la población.

un minuto más de este gobierno son menos derechos para el conjunto de la población"

Ya vimos que lo golpeamos en lo legislativo en relación a los vetos que sacó, se los logró revertir, ahora dice que no los va a aplicar, salió que lo promulgan pero que no se va a aplicar la ley de financiamiento pediátrico, lo de discapacidad. Bueno, ¿cuánto más? Ahí está la organización en la calle y cómo de verdad plantearnos para ser gobierno.

En los últimos dos días inclusive se avanzó fuerte en la relación con Estados Unidos y el Frente Izquierda elige hacer el cierre de campaña frente a la Embajada de Estados Unidos. ¿Cómo consideran que impacta en el electorado esta sumisión explícita económica y política de la gestión de Milei ante la de Trump?

- Creo que impacta un montón, porque nosotros somos un país súper antiimperialista. Eso es algo que recorre, más allá de la izquierda. Hay un rechazo masivo, y creo que eso es una lectura que este gobierno no hace justamente por su cipayismo y porque no le interesa. Le sirve en bandeja a Trump. y a sus amigos todos nuestros bienes comunes. El debate está en que quieren el litio, que quieren el agua, que quieren nuestros territorios como lugar estratégico. Eso repercute y nosotros tenemos, no sé si es el desafío, sino el deber de denunciarlo, y no solamente decir que está mal lo que está haciendo sino qué cosas hay que hacer.

Celeste Fierro viajó con la Flotilla Global Sumud y estuvo seis días detenida en Israel.

Nosotros somos los que planteamos siempre que a la deuda no hay que pagarla. La deuda es ilegítima y esto lo vuelve a demostrar. Ahora están entregando estos rescates que son más endeudamiento y no es ningún rescate para nuestro pueblo, es para darles tiempo para que las corporaciones, y los mismos que siempre se la fugan y hacen negocios, pierdan menos. Son cuestiones súper concretas que después son palpables en la realidad. Los dólares que se van a pagar una estafa como es la deuda externa no son lo que tendría que estar en presupuesto para el hospital Garrahan. No es lo que tendría que estar para generar más puestos de trabajo. Y eso lo decimos nosotros. No solamente lo decimos sino que después lo hacemos, porque algunos denuncian al FMI pero después votan el acuerdo.

Milei tuvo un mérito en términos políticos que fue poder representar un sector muy importante de la población que no se sentía representado por la política. Al mismo tiempo, los últimos hubo casos de corrupción, involucramiento con el narcotráfico. ¿Sentís que el electorado de Milei se está quebrando?

- Creo que empezó a partirse ya hace un tiempo. Nosotros siempre analizamos que el electorado de Milei tenía mucho más de voto bronca a lo que habían sido los distintos gobiernos, que de una fidelidad a su programa. De hecho nos encontramos con compañeras y compañeros que han votado Milei y que hoy están acompañando las distintas peleas: jubilados, familiares con sus niñas y niños que se atienden en el hospital Garrahan, familias enteras que hoy se ven golpeados por todos los recortes en discapacidad. Y lo que plantean es que veían que podía ser otra cosa.

Acá lo que tenemos que hacer es cambiar de raíz este sistema, que es el que genera mayor desigualdad"

También hay algo que te dicen: 'no, bueno, pero Milei dijo que venía a ajustar'. Sí, dijo que venía a ajustar a la casta, no a los jubilados. Entonces hay un sector que ve eso y empieza a cambiar. Y ahí sí tenemos un desafío desde la izquierda, que es la necesidad de plantear la alternativa y que esa alternativa sea radical y que sea en el programa de fondo de lo que hay que hacer. Porque hasta acá han hecho, un poco más lento o un poco más rápido, pero siempre ha sido el mismo programa al servicio del FMI, de las corporaciones. Alguno que estuvo un poco mejor en materia económica con algunos derechos o algunas cosas positivas para algunos sectores de la población. Pero acá lo que tenemos que hacer es cambiar de raíz este sistema, que es el que genera mayor desigualdad y eso lo proponemos nosotros.

Entonces cuando discutís lo de la deuda, es no pagarla y a dónde va esa plata. Cuando discutís el campo es cómo lográs de verdad que el campo sea para el que lo trabaja, que se produzca alimento para nuestra población y no commodities. Digo, ¿cuáles son las prioridades? Eso lo plantea la izquierda, solamente la izquierda.

Mekorot es la empresa de agua israelí que hoy tiene trato con 12 provincias de la Argentina.

¿Cómo continúa la lucha por la causa palestina en la Argentina en los próximos días?

- Acá tenemos una tarea grande que hemos impulsado, que es la campaña Fuera Mekorot. Porque cuando nosotros decimos cómo haces que se sienta en nuestros territorios y que estás haciendo algo concreto, como fue embarcarnos y navegar en el Mediterráneo para lograr abrir ese corredor humanitario tan necesario. Acá hay una firma de un acuerdo con Mekorot, que es la empresa estatal israelí del agua, que desde el 2021 tiene acuerdos con 12 provincias en nuestro país, para asesorar sobre el manejo del agua.

Esa empresa es denunciada internacionalmente por llevar adelante un apartheid hídrico. Es la empresa que le niega la apertura de pozos de agua a las familias palestinas, es la que condena a no tener acceso al agua al pueblo palestino, y es la que está asesorando en nuestro país a distintos gobiernos provinciales. Y ahora con el intento de Milei y de privatizar AySA, es una de las interesadas en llevar adelante esa gestión. Esa es una de las campañas fundamentales que estamos haciendo. El fin de semana estuvimos en la costanera impulsando para que se firme, para que se rompa. Ya lo habíamos logrado en 2012 que se vaya de un acuerdo de la provincia de Buenos Aires. Después seguir difundiendo, seguir multiplicando las acciones, la necesidad de seguir denunciando este genocidio, creo que es central y acá con el Comité de Solidaridad por Palestina es parte de lo que seguimos haciendo.