CFK celebró la derrota de LLA: "El próximo 26 de octubre, kirchnerismo y peronismo... ¡Más que nunca!"

En una jornada electoral marcada por la expectativa y la polarización política, el partido peronista Fuerza Patria, se impuso con un aplastante 46.93% de los votos frente al 33.85% obtenido por La Libertad Avanza, el espacio político encabezado por el presidente de la nación, Javier Milei. La diferencia de 14 puntos no solo representa una victoria numérica, sino también un fuerte mensaje político en unas elecciones de medio término que reconfiguran el tablero de poder en Argentina.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, celebró el triunfo desde el balcón de su residencia en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria tras el fallo de la causa Vialidad. Rodeada por decenas de militantes que agitaban banderas, CFK no dejó pasar la oportunidad para enviar un mensaje contundente a Milei y su espacio político.

Aplastante derrota a LLA

Desde su cuenta de X, habló: "¿Viste Milei?...", comenzó diciendo la ex mandataria en un tono irónico que marcó el inicio de una serie de declaraciones cargadas de crítica hacia el actual presidente.

Fernández de Kirchner cuestionó duramente las posturas y acciones del líder libertario, haciendo referencia a episodios polémicos que han marcado su gestión y discurso político: "Banalizar y vandalizar el 'Nunca Más', que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis", afirmó. La ex mandataria también señaló el impacto ético y emocional de ciertas actitudes del presidente: "Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco".

El tweet de Cristina Fernández de Kirchner

Las críticas no se detuvieron ahí. Cristina lanzó una acusación directa sobre presuntas irregularidades en torno a la familia del presidente: "Pero señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos, es letal ".

La ex presidenta también hizo referencia al deterioro económico que atraviesa gran parte de la población argentina: "Y mejor ni te cuento cómo está el resto (de los que todavía tienen laburo)... Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas...", describió, pintando un panorama sombrío sobre las condiciones actuales del país bajo la gestión de Milei.

Javier Milei y Karina Milei

En un tono desafiante, CFK instó al presidente a enfrentar la realidad: "Salí de la burbuja, hermano... que se está poniendo heavy", dijo y cerró su intervención con un mensaje directo desde su hogar: "Saludos cordiales desde San José 1111", seguido por dos postdatas que reforzaron su postura hacia Milei: "P/D1: Por eso, el próximo 26 de octubre, Kirchnerismo y Peronismo... ¡Más que nunca! ", expresó, llamando a sus seguidores a redoblar esfuerzos en las próximas contiendas electorales.

En una segunda postdata, la ex presidenta cargó contra el equipo económico de Milei: "P/D2: Ah, Milei... casi me olvidaba. Dejá de echarnos la culpa del desastre que hicieron con la economía vos y el Toto Caputo... Que si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas y de nosotros solo quedaran las cenizas, te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento... 'economista experto en crecimiento con o sin dinero'", sentenció con sarcasmo.

La contundente victoria del peronismo en 99 municipios no solo refuerza su posición como una fuerza política dominante en gran parte del país, sino que también representa un duro golpe para La Libertad Avanza y su intento de consolidar poder en el ámbito nacional. Con esta diferencia electoral de 14 puntos, Fuerza Patria marca un antes y un después en la arena política argentina.