CFK denunció el "narcoestado" de Milei e ironizó: "La Recesión Avanza ¡y los dólares se te siguen yendo!"

Cristina Fernández de Kirchner está más activa que nunca desde San josé 1111 donde cumple prisión domiciliaria tras la sentencia exprés por la causa Vialidad y, en la jornada del miércoles 1° de octubre, la expresidenta remarcó los problemas económicos por los que atraviesa el gobierno de Javier Milei.

"¡Ay Milei!... Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás. Ayer, el Contado con Liqui se te fue a más de 1500 pesos y el Riesgo País a más de 1200... Y, para colmo... ¿mandaste al Banco Central a aclarar (no aclares que oscurece) que las billeteras virtuales no pueden vender dólares a precio oficial cuando venían haciéndolo hace más de un año? Daaaaaaaaaale...", dijo CFK a través de su cuenta oficial de X.

El incendiario tuit de CFK

Con el tono irónico que siempre la caracteriza, disparó: "Milei... NMAP: Nada Marcha de Acuerdo al Plan" y desde ese lugar, enunció los fracasos de la gestión libertaria... no dolarizó la economía, no "quemó" el Banco Central como había prometido y también detalló: "Tu 'competencia de monedas' fracasó, hay más dólares 'en el colchón' que nunca, el consumo se desploma, las fábricas cierran y despiden trabajadores, los comercios están vacíos. ¡Sí Milei!... LRA: ", completó la ex presidenta.

Además, no tuvo reparos en continuar lo que ya había hecho en su intervención en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET): denunciar el narcoestado libertario con José Luis Espert a la cabeza en provincia de Buenos Aires: "¿Y lo del 'Profe' Espert? ¿Qué me contás Milei? Tu primer candidato a diputado nacional en la PBA, el que gritaba 'cárcel o bala'... asociado y recibiendo dólares de los narcos. Ustedes son todos iguales... gritan en la tele y arreglan por abajo".

CKF en la UMT

En un mensaje cargado de mística política y dirigido al plenario federal de Primero La Patria, que tuvo lugar en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a encender el debate. Con un tono que osciló entre la denuncia, la ironía y el llamado a la acción, la actual presidenta del Partido Justicialista denunció el narcoestado de Javier Milei.

Cristina no evitó señalar con dureza los vínculos entre política y narcotráfico, apuntando directamente a La Libertad Avanza: "Nos desayunamos con que el primer candidato a diputado de La Libertad Avanza, nada menos que en la provincia de Buenos Aires, al que Milei llamaba El Profe, no sólo tiene vínculos con el narcotráfico, sino que su campaña en el 2019 fue financiada por el narco Fred Machado, que hoy cumple prisión domiciliaria en un country en Viedma", denunció.

El Partido justicialista en la UMET

Esto fue en clara referencia a José Luis Espert que vive sus peores horas tras la denuncia del dirigente social Juan Grabois. Sin titubeos, la ex mandataria lanzó: " No eran anarcocapitalistas, parece ser que eran narcocapitalistas ".

Cristina cuestionó la doble vara del partido judicial respecto a los dirigentes políticos: "Mientras dos compañeras militantes pasaron días detenidas en Ezeiza por tirar bosta en la casa de Espert, él camina libre y preside la Comisión de Presupuesto de Diputados", dijo evocando a las militantes Eva Mieri y Alexia Abaigar que fueron detenidas tras participar de un escrache en la casa de Espert.

Eva Mieri y Alexia Abaigar

La Corte Suprema de Justicia tampoco quedó fuera del radar. Fernández de Kirchner acusó al máximo tribunal de jugar un rol político antes que judicial, poniendo como ejemplo dos casos emblemáticos: "La extradición del narco Fred Machado estuvo cajoneada durante tres años y cuatro meses, aún sin resolverse, mientras que mi proscripción fue confirmada en apenas 70 días ".

Cristina interpeló al auditorio: " ¿Alguien imagina si esto hubiera pasado con algún candidato del peronismo o del kirchnerismo? ". En este punto, recordó sanciones exprés contra dirigentes justicialistas y contrastó esas situaciones con lo que considera impunidad para líderes opositores. La frase "Otra que la casta, otra que la casta" funcionó como un golpe directo al discurso anti-establishment promovido por Milei y Espert.

Espert junto a Alfredo "Fred" Machado

CFK también apuntó contra las políticas económicas del gobierno actual: "La imagen patética de Milei exhibiendo el tuit de Trump en una cartulina, como si fuera un premio Nobel, no sólo nos muestra el estado de sumisión a un país extranjero, sino que constituye en sí misma un desafío para el peronismo".

En su análisis económico, Cristina Fernández de Kirchner advirtió sobre las consecuencias del endeudamiento directo con el Tesoro estadounidense. Señaló riesgos como la recesión, la destrucción de capacidades productivas y la fuga de capitales. Sin embargo, lejos de transmitir desánimo, convocó a la militancia a enfrentar los desafíos con determinación: "No va a ser fácil, pero nunca nos fue fácil. Si entendemos el verdadero problema, tampoco va a ser imposible. Porque, como decía Jauretche, el problema no es cambiar de collar, sino dejar de ser perro".