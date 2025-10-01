Bullrich defendió su "doctrina de firmeza" y pidió la cabeza de Espert: "Hace falta una explicación"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dio una entrevista a Radio La Red en la que buscó instalar su discurso de "dureza contra el delito" en medio del escándalo que desató el triple crimen de las jóvenes asesinadas en Florencio Varela. Aunque celebró la captura en Perú de los principales acusados -alias Pequeño J y Matías Agustín Ozorio-, admitió que se trata de organizaciones "precarias, primitivas, salvajes" capaces de cometer crímenes atroces por apenas "tres kilos de cocaína": "El director de la Policía Nacional de Perú dijo que el robo había sido por tres kilos de cocaína. Que un triple asesinato por tres kilos de cocaína es muestra algo primitivo, salvaje y brutal".

El navegador no soporta este contenido.

Si bien sostuvo que la banda criminal aparentemente ya fue "desarticulada", añadió que "la gran pregunta es si hay alguien detrás". "En principio no parece que hubiera alguien detrás de esta organización, sino que es una metodología de mucho salvajismo, mucha violencia", sostuvo Bullrich, en un intento de minimizar la dimensión estructural del problema narco. La ministra reconoció la fragilidad de los detenidos: "Estaban sin dinero, con los mismos celulares con los que se podían rastrear, no son una organización sofisticada". Sin embargo, esa descripción, lejos de mostrar eficacia estatal, expuso las deficiencias del Estado.

Las afirmaciones de Bullrich evidenciaron que un grupo desarticulado y sin recursos pudo cometer un triple femicidio que sacudió al país. Consultada sobre la responsabilidad en la administración de las cárceles bonaerenses, Bullrich apuntó directamente contra el gobernador Axel Kicillof: "En la provincia de Buenos Aires lo tiene que sacar Kicillof. Tiene que derogar la norma que le permite a los presos tener celulares".

La ministra volvió sobre uno de sus caballitos de batalla: culpar al tantas veces mencionado "garantismo" de la situación carcelaria. "Durante muchos años permeó una filosofía penal totalmente zaffaroniana, garantista, que le permite hasta hoy, hasta el día de hoy en la provincia de Buenos Aires, que los presos tengan celulares. Eso no constituye una buena política criminal", lanzó. La funcionaria intentó contrastar su gestión con la de las provincias: "En Marcos Paz bajamos total y absolutamente la violencia en Rosario cuando sacamos celulares en el penal. Me encantaría que ningún preso de la provincia de Buenos Aires tenga un celular".

Espert y Milei antes de que todo se desontrole

Lo cierto es que el periodista Javier Díaz puso en aprietos a la ministra al recordarle que Pequeño Jota -el supuesto autor intelectual del triple crimen- ingresó y vivió en Argentina sin que el Estado lo detectara, a pesar de sus antecedentes familiares narcos en Perú. Bullrich intentó lavarse las manos y despegarse: "Nosotros hemos planteado, en todo momento, que aquellos delincuentes con antecedentes no debían entrar a la Argentina. Nos lo paró la Justicia. Antes de eso, tuvimos veinte años de patria grande: entraba cualquiera en la Argentina". La ministra también debió responder por la sensación extendida de que "la Argentina está llena de droga".

Su defensa fue limitada: "El trabajo que se hace en las fronteras, la cantidad de droga que se secuestra en las fronteras, es inédita. Es la más importante de la historia argentina". Sin embargo, reconoció que el país carece de recursos y tecnología: "Utilizamos lo que tenemos en un país que no tiene la tecnología que tendría que tener. Sin duda. Voy a seguir con la que podemos". En tono electoral, Bullrich vinculó las dificultades económicas y políticas del Gobierno con la oposición: "Entró una situación de proyecto, proyecto, proyecto, todas las semanas, un bombardeo que nos desestabilizó y nos hizo perder seis meses".

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias Pequeño J

Pidió, en ese sentido, "senadores y diputados que respondan a la decisión de seguir adelante con un plan de progreso". La ministra también debió opinar sobre el escándalo que rodea a José Luis Espert, acusado de haber recibido aportes de Federico "Fred" Machado, empresario detenido y vinculado al narcotráfico, en 2019. Bullrich fue contundente: "Imagínense que nosotros, que combatimos el narco con todo, no podemos aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco. Es muy importante en este momento aclarar la situación ya".