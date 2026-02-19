CGT se enorgullece por el acatamiento del paro y responde la pregunta del millón: por qué no movilizaron

En una jornada marcada por la tensión y la movilización, el país vive un paro general convocado por la CGT en rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei. Jorge Sola, uno de los referentes sindicales y titular del Sindicato del Seguro, destacó la contundencia de la medida de fuerza.

"El acatamiento es importantísimo, ya desde ayer a las 10 de la noche los sectores fabriles con turnos nocturnos empezaron a dejar sus puestos de trabajo", afirmó en declaraciones radiales.

Paro general de la CGT - Fotos: Mariano Fuchila

Sola subrayó que la adhesión al paro refleja un claro respaldo a las decisiones tomadas por las organizaciones sindicales y señaló que la protesta comenzó a sentirse incluso antes del inicio oficial. En relación al impacto de la adhesión de los colectiveros y la paralización del transporte público, sostuvo: "Tienen derecho a expresarse también, y esa adhesión es un apoyo y una unidad de concepción".

El líder sindical no dudó en criticar lo que calificó como un deterioro del tejido productivo: "El acompañamiento a la medida significó un enorme rechazo a la destrucción del tejido productivo que se está haciendo desde hace dos años y que cada vez tiene mayor profundidad", sentenció.

Por su parte, otro integrante del triunvirato de la central obrera, Octavio Argüello manifestó: "Siempre dijimos que esta ley es totalmente regresiva y está demostrado con lo último que han hecho con lo de las licencias médicas, que es una locura". En la misma línea, sostuvo: "Nosotros siempre fuimos claros, que teníamos tres ámbitos de discusión que son la legislativa, la judicial y la calle (...) También tenemos que reconocer —y no podemos obviar— que hoy estamos en una crisis política muy profunda", dijo de manera contundente.

Además, sobre las críticas que le hicieron a la CGT, expresó: "Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande que es la representación de todos los trabajadores y después tenemos compañeros que pueden pensar de una manera diferente, que la respeto pero no la comparto", dijo Y disparó: " Si la solución a esto fuera un paro de 48 horas no dudaríamos en hacerlo . Esto de 'pecho frío' es una locura. Comprendemos la desesperación".

Claro que también respondió a la pregunta de por qué no movilizaron: "No movilizamos hoy porque queremos que sea un paro donde haya poca movilidad en la calle, sino después dicen que fue un fracaso", dijo y sostuvo: "Somos responsables, no vamos a llevar a los trabajadores de las pymes a que los repriman , porque en estas situaciones las víctimas siempre las ponemos de un solo lado".

Mientras tanto, en el Congreso, el oficialismo busca avanzar con el tratamiento de la reforma laboral. Desde las 14 horas, la Cámara de Diputados debatirá un proyecto que ya cuenta con dictamen de mayoría tras la decisión del Gobierno de retirar el controvertido artículo sobre licencias por enfermedad con pago parcial de salarios. Este gesto permitió recuperar apoyos clave entre sectores aliados como la UCR, el PRO-MID y varios gobiernos provinciales.

Sin embargo, el camino no será para nada sencillo; es que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda ya confirmaron su rechazo al proyecto y presentaron iniciativas alternativas. Además, otras bancadas manifestaron discrepancias puntuales sobre temas como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), la eliminación de estatutos de trabajadores (periodistas, peluqueros, viajantes) y los artículos relacionados con el financiamiento del cine y el trabajo en cárceles.

Reforma laboral: un proyecto con mayoría política y rechazo social

El oficialismo enfrenta un panorama ajustado para alcanzar el quórum necesario, especialmente en el marco del paro nacional que podría complicar los traslados de legisladores. Sobre esto, se rumorea que el debate podría arrancar a las 16 horas por problemas en los traslados de los funcionarios; a pesar de ello, La Libertad Avanza confía en obtener media sanción en Diputados antes de que el proyecto regrese al Senado para su revisión final.

La jornada promete estar marcada por un clima caliente político y social. La reforma laboral es el nuevo campo de batalla entre el gobierno de las fuerzas del cielo de Javier Milei, los sindicatos y las fuerzas opositoras. El desenlace de este jueves definirá el destino de cientos de miles de trabajadores argentinos que podrían ver sus derechos completamente cercenados.