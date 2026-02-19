Majul y la banalización del desempleo tras los 920 despidos en FATE: "Que manejen una app"

Mientras que en los medios de comunicación se lamentaba de forma generalizada el cierre de una empresa emblemática de la producción nacional como FATE, en LN+ el conductor Luis Majul se pasaba de provocador cuando aseguraba que los 920 trabajadores que habían sido despedidos no iban a quedar desocupados porque iban a poder ser choferes o repartidores de comida en aplicaciones. "Se perdieron hoy 920 puestos de trabajo, ¿puedo hacer una pregunta?", comenzó Majul su repudiable intervención.

Y continuó, tras dar a entender que estaba por decir algo polémico en términos políticos: "Es una pregunta provocativa porque todo el mundo está hablando de los puestos de trabajo". "De esas 920 personas, ¿cuántas se quedan efectivamente sin trabajo dentro de dos meses?", preguntó. "Mañana o pasado mañana muchos irán a las apps que reparten comida y otras cosas, o a las apps para manejar autos", aseguró el periodista oficialista.

En ese sentido, el conductor de La Cornisa incluso señaló: "O se pondrá con la indemnización, como decíamos, un parripollo o una cancha de padel". Los dos rubros que eligió para ponerse un local comercial son los mismos que abundaron durante los años 90 cuando el conductor apoyó el ajuste menemista que llevó a decenas de miles de obreros que abandonaban el sistema productivo a ponerse ese tipo de negocios con el dinero de la indemnización.

El problema fue que la desocupación se hizo tan masiva que nadie podía comprar nada de lo que ofrecían, ni utilizar los servicios que prestaban, sino que terminaban en el club del trueque y en los comedores populares que comenzaron a abundar por esos días. ¿Acaso Majul desconoce este resultado final tras haberlo visto hace 30 años?

Cierra Fate

Las críticas contra el periodista no pararon de llegar. "No odiamos suficiente a estos ensobrados hijos de puta", escribió la dirigente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Tatiana Fernández Martí en su cuenta de X (ex Twitter). Improperios como esos, de sectores que sin importar su juventud conocen el resultado de las políticas que lleva adelante Javier Milei, abundaron en las redes sociales.