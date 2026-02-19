Detuvieron a Andrés, el príncipe caído: el escándalo Epstein volvió a sacudir a la monarquía británica

El nombre de la realeza volvió a quedar asociado a uno de los casos de abuso y poder más escandalosos del siglo XXI. Andrew Mountbatten‑Windsor, hermano de Carlos III, fue arrestado bajo sospecha de mala conducta en un cargo público en el marco de su vínculo con Jeffrey Epstein. La policía confirmó la detención identificándolo como "un hombre de unos 60 años de Norfolk" mientras agentes registraban propiedades en Berkshire y Norfolk. Las imágenes de vehículos oficiales entrando en Sandringham marcaron un símbolo brutal: la caída definitiva de quien alguna vez representó al Reino Unido en el mundo.

Andrew Mountbatten‑Windsor y el rey Carlos III

La investigación se centra en 2010, cuando el entonces príncipe actuaba como enviado comercial del gobierno. Según la BBC, habría compartido información sensible con el magnate estadounidense. Entre los documentos filtrados figuran detalles de un acuerdo entre el Royal Bank of Scotland y Aston Martin, además de informes sobre Vietnam, Singapur y China. Ante la presión política y de las víctimas, el rey aceptó quitarle todos sus honores y lo trasladó a una residencia más pequeña.

Dicho gesto fue interpretado en Londres como una expulsión silenciosa de la familia real, pero el daño institucional ya estaba hecho. La Policía de Thames Valley investigaba además denuncias sobre el envío de mujeres al Reino Unido por parte de Epstein para encuentros sexuales con el entonces príncipe. Andrew, que cumplió 66 años el mismo día de su arresto, negó siempre cualquier delito. Su amistad con el financiero -muerto en prisión en 2019- ya le había costado la expulsión de la casa real.

Jeffrey Epstein

De hecho, una de las acusaciones más graves fue la presentada por Virginia Giuffre, quien afirmó haber mantenido relaciones con él cuando era menor de edad. En sus memorias relató encuentros en tres ocasiones, incluyendo uno con Epstein y otras jóvenes. El príncipe llegó a un acuerdo económico con ella en 2022, sin admitir culpabilidad. Giuffre se suicidó el 25 de abril de 2025 en Australia Occidental.

Según la normativa británica, el ex príncipe puede permanecer detenido hasta 96 horas si la policía obtiene prórrogas judiciales, aunque lo habitual son entre 12 y 24 horas antes de una acusación o liberación.No habrá trato especial: será alojado en una sala de detención con solo una cama y un baño, a la espera de su interrogatorio. La policía examina correos electrónicos y documentos sobre la posible filtración de información confidencial al delincuente sexual.

Andrew Mountbatten‑Windsor

La causa ya no es únicamente moral ni reputacional: se investiga una eventual violación de secretos de Estado. La desclasificación masiva de archivos convirtió el caso en una crisis política. Downing Street intenta contener el impacto mientras la monarquía vuelve a quedar bajo sospecha. El escándalo Epstein dejó de ser un problema estadounidense para convertirse en una prueba de resistencia para las instituciones británicas. Y esta vez, el epicentro está dentro del palacio. La Corona enfrenta algo más grande que una simple vergüenza: enfrenta la evidencia de que el privilegio ya no garantiza inmunidad.