Guido Icardi rompió el silencio y desató otro terremoto en el Wandagate: apareció cenando con Wanda y Maxi López

En la saga infinita del Wandagate siempre aparece un personaje nuevo cuando parecía que ya no quedaban. Esta vez, la trama sumó a Guido Icardi, hermano de Mauro Icardi, quien debutó mediáticamente en el programa Intrusos (América) y no se guardó nada. Desde el primer momento marcó una postura clara frente a las acusaciones judiciales que enfrenta su hermano tras el conflicto con Wanda Nara. "En su momento creo que habrá pensado que tenía una familia hermosa. Él estaba con los tres hijos de ella, sus dos hijas... Tenían un proyecto de vida en común y uno se desespera cuando ve que puede perder todo lo que construyó en 11 años", dijo.

La foto que incendió todo: el hermano de Icardi junto a Wanda y Maxi López

Lejos de alimentar la versión de violencia, Guido lo defendió con firmeza cuando fue consultado por la panelista Natalie Weber: "A mí me toca en el sentido de que es mi familia. No creo que Mauro sea capaz de hacerle algo a Wanda". Y redobló: "Mi hermano será obsesivo con sus cosas, pero no creo que llegue a levantarle la mano ni que tenga actitudes violentas". El joven también habló del presente sentimental del delantero con China Suárez, bajándole el tono a la teoría de la venganza romántica. "Ahora es capítulo nuevo. No creo que se esté vengando, la pareja se va desgastando con los años y aparece una nueva oportunidad", explicó.

Uno de los momentos más emotivos llegó al recordar la relación de Mauro con los hijos varones de Wanda, Valentino, Constantino y Benedicto, frutos de la relación que mantuvo la mediática con Maxi López: "Creo que lo llamaban 'papá' porque él se lo ganó". Pero la entrevista también dejó una bomba inesperada: Guido reconoció que prácticamente no tiene vínculo con su propio hermano y que hace más de diez años no hablan. Incluso fue contundente: "Lo conozco muy poco y creo que lo desconozco totalmente". Y lanzó una frase picante sobre la infidelidad que detonó el escándalo: "Fue un salame, llevaba diez años casado".

Pero cuando parecía que la televisión había cerrado el capítulo... llegó Instagram. Horas después del programa, Guido publicó una imagen en la casa de Wanda junto a sus sobrinas Isabella y Francesca: "Conociendo a mi familia". La historia continuó con otra postal todavía más explosiva: una cena compartida con Wanda, Maxi López, Martín Migueles y Nora Colosimo. La imagen fue leída como una toma de posición en plena guerra mediática y judicial.

Incluso para muchos usuarios, no fue un reencuentro familiar sino una provocación directa al delantero. Guido contó que la familia nunca fue unida y que las divisiones vienen desde la separación de sus padres. "Siempre hay que elegir un bando", remarcó.