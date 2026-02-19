Paro general: transporte paralizado, servicios restringidos y funcionamiento parcial de colectivos en el AMBA

El paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) este jueves 19 de febrero impacta en todo el país con fuertes restricciones en el transporte público y múltiples servicios. La medida de fuerza fue definida en rechazo al proyecto de reforma laboral que debatirá la Cámara de Diputados y cuenta con la adhesión de los principales gremios del sector. Con la participación de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), los servicios de trenes, subtes y la gran mayoría de los colectivos quedaron paralizados. Sin embargo, el acatamiento no es total en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Paro de colectivos hasta la medianoche

Sin ir más lejos, un sector disidente vinculado al Grupo DOTA mantiene operativas decenas de líneas con cronograma habitual. Desde la empresa confirmaron que "todas las líneas están funcionando con servicio regular, normal de día hábil, excepto la línea 60, que está con un servicio reducido". También señalaron que "el presentismo fue el regular de todos los días y la única línea que está con un servicio condicionado es la 60 que muchos chóferes se adhirieron al paro".

Según relevamientos actualizados durante la jornada, funcionan en la Ciudad y corredores nacionales líneas como 6, 7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 76, 78, 79, 80, 84, 91, 100, 101, 106, 107, 108, 111, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 168, 177, 188, 263A, 271, 277 y 283, entre otras. También circulan líneas provinciales y municipales como 370, 373, 384, 385, 388, 403, 410, 435, 503, 514, 520, 523 y varias de la zona sur del conurbano.

En cambio, gran parte del sistema permanece detenido: líneas 1, 2, 4, 12, 15, 19, 22, 29, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 59, 61, 62, 64, 67, 68, 70, 71, 74, 85, 86, 87, 88, 93, 95, 96, 97, 98, 102, 105, 109, 110, 114, 119, 123, 124, 129, 132, 133, 140, 143, 145, 148, 153, 154, 159, 160, 166, 172, 174, 178, 179, 181, 184, 185, 193 y 203, además de los servicios municipales de La Plata y gran parte de la zona oeste.

Los gremios ferroviarios confirmaron la suspensión de los trenes metropolitanos y regionales en las líneas Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur. La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) dispuso paro total durante toda la jornada y sostuvo que la reforma "representa un profundo retroceso en los derechos de las y los trabajadores".

El transporte aéreo también quedó afectado. Aerolíneas Argentinas canceló 255 vuelos y más de 31 mil pasajeros resultaron perjudicados. Pilotos, aeronavegantes y personal aeronáutico informaron que adhieren porque la iniciativa "representa un retroceso en derechos, promueve la precarización de las condiciones de trabajo y busca debilitar la negociación colectiva". Además, la adhesión de gremios marítimos, camioneros y logísticos extendió el impacto a cargas, navegación y operaciones portuarias.

Bancos, escuelas y administración pública

Las entidades financieras permanecen cerradas al público, aunque funcionan los canales digitales. No hay atención presencial ni trámites en sucursales. En la administración pública nacional el Gobierno anunció que descontará el día a quienes adhieran, mientras ATE realiza paro y movilización. Los gremios docentes CTERA y CONADU también participan, por lo que hay suspensión de clases en numerosos establecimientos.

Comercios y residuos

Supermercados y comercios buscan operar con normalidad, aunque prevén dificultades por ausentismo derivado del transporte. En la Ciudad de Buenos Aires se suspendió la recolección de residuos durante la noche previa y se retiraron contenedores en la zona del Congreso como medida preventiva. La CGT optó por un paro sin marcha central y realizó un "llamado a la reflexión" a los diputados para que actúen con "responsabilidad política" al momento de votar. En paralelo, otros gremios y organizaciones sí convocaron concentraciones frente al Congreso durante el debate legislativo. La medida de fuerza se extenderá durante 24 horas.