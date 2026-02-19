Tembló el mar y temió la ciudad: un sismo sacudió la mañana en Mar del Plata

La postal veraniega cambió de golpe. Minutos después de las 8 de la mañana, cuando la ciudad apenas empezaba a desperezarse, un movimiento breve pero desconcertante atravesó edificios, departamentos y casas de Mar del Plata. Nadie lo esperaba. Nadie lo entendía. "Vibraba todo el piso", escribió una vecina desde un noveno piso cercano a la costa. "A nosotros nos tembló la casa, acá cerca de Miramar", publicó otra persona desde Miramar.

El fenómeno fue confirmado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, que informó que el movimiento alcanzó una magnitud de 4,9 y tuvo una profundidad de 9 kilómetros. La intensidad fue leve: "Lo perciben algunas personas en reposo", indicaron. Sin embargo, el dato que inquietó fue el lugar: el epicentro se localizó en el mar, a más de 150 kilómetros al sur de la ciudad balnearia y también fue percibido en zonas cercanas como Necochea y Tandil.

El informe técnico del Servicio Geológico Minero Argentino describió una escena engañosa: "Se percibe en el interior de los edificios. Puede no reconocerse como un sismo. Los objetos colgados oscilan levemente. Vibraciones como las que producen los camiones ligeros al pasar". El evento fue clasificado con color rojo -categoría que obliga a la revisión por un sismólogo- aunque las autoridades aclararon que no existe peligrosidad ni se registraron heridos o daños estructurales.

Registraron un sismo de 4,9 puntos en Mar del Plata

El geólogo Federico Isla llevó tranquilidad: "No hay alerta de tsunami", dijo, aunque advirtió que podría haber mayor oleaje. El periodista Mariano Suárez describió el desconcierto generalizado: "Fue un movimiento débil de 4.9 que lo sintió gente en estado de reposo. El epicentro fue en el mar, pero hubo reportes en edificios de la zona céntrica y sectores alejados, además de Miramar".

Y remarcó la excepcionalidad: "Es algo extraño, hace poquito hablamos con un especialista y en 130 años de historia nunca se registró un sismo en la ciudad. Fue algo muy sorpresivo". El episodio, además, reavivó temores recientes en la costa bonaerense. "Se están dando fenómenos extraños, tuvimos un meteotsunami en Mar Chiquita, con la retirada del mar y la ola que generó que haya un fallecimiento. Aún no hay una explicación, están surgiendo sugerencias por alguna posible réplica".

En ese sentido, advirtió que se recomienda a la gente "no ingresar al mar". La mañana siguió, el tránsito volvió y las playas retomaron su ritmo habitual. Pero durante unos segundos, la ciudad sintió algo inhabitual: el suelo no era tan firme como parecía. No hubo daños ni víctimas. Solo un temblor leve.