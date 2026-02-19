Big Bang! News
Más
Política
La calle, dividida

Paro, amenazas legales y masivo operativo de seguridad: el Gobierno se prepara para defender la reforma laboral en la calle

Gremios desafían la conciliación obligatoria, Seguridad despliega controles y organizaciones advierten que la ley implicará más precarización.

19 Febrero de 2026 08:33
En el Congreso se debate una reforma laboral impulsada y manoseada por los sequitos de Javier Milei
En el Congreso se debate una reforma laboral impulsada y manoseada por los sequitos de Javier Milei

La discusión de la reforma laboral no solo se libra en el Congreso. Este jueves comenzó con transporte paralizado, sindicatos desafiando al Gobierno y un fuerte operativo de seguridad que anticipa una jornada de máxima tensión política y social. La Fraternidad y la Unión Tranviarios Automotor (UTA) iniciaron el paro pese a la intimación del Ministerio de Capital Humano de "abstenerse de llevar adelante toda medida de acción directa que tuvieran previsto implementar", ya que ambos gremios se encuentran bajo conciliación obligatoria por reclamos salariales.

Incidentes por la reforma laboral
Incidentes por la reforma laboral

Desde la cartera conducida por Sandra Pettovello advirtieron que plegarse a la huelga implicaría una "violación a las normas legales que rigen la Conciliación Laboral Obligatoria, estando dicha instancia en pleno trámite". El comunicado oficial insistió: "La adopción de cualquier medida de fuerza configuraría un incumplimiento de la conciliación laboral obligatoria oportunamente dispuesta y actualmente en vigencia". La UTA, que el año pasado no había adherido por la misma razón, decidió esta vez sumarse. Lo confirmó al anunciar que paralizará el transporte "en defensa de los derechos laborales, cercenados por la pretendida reforma laboral".

En paralelo, el Ministerio de Seguridad dispuso endurecer los controles para la movilización al Congreso. Habrá requisas de mochilas, control de micros y camionetas y aplicación del protocolo antipiquetes. Según explicaron desde la cartera, "las diferecias que pueden haber son en las formas de la manifestación, dependiendo de la densidad de personas, de donde vienen, hacia donde pretenden ir". El operativo se apoya en el artículo 138 del Código Procesal Penal Federal y el Decreto 383/2025, que permite a la Policía Federal realizar procedimientos sin orden judicial ante sospecha de delito. Para el Gobierno, esas condiciones "se cumplen".

La decisión se tomó tras los incidentes del 11 de febrero frente al Congreso, cuando supuestos manifestantes arrojaron bombas molotov y quedaron 26 personas judicializadas. Esta vez habrá vallado en el Parlamento, la Casa Rosada y un perímetro especial para la prensa en Hipólito Yrigoyen al 1700. Desde Seguridad sostienen que el objetivo es "prevenir riesgos y mantener la seguridad". Sin embargo, organizaciones sociales denuncian un intento de desalentar la protesta. Lo cierto es que la CGT convocó paro general pero sin movilización masiva, lo que generó críticas desde la izquierda. 

Diputados acelera la reforma laboral en medio del paro y con un quórum ajustado
Lee también

Rechazo social Diputados acelera la reforma laboral en medio del paro y con un quórum ajustado

La CGT convoca a marchar en contra de la reforma laboral"
La CGT convoca a marchar en contra de la reforma laboral"

Sin ir más lejos, los diputados Myriam Bregman y Nicolás del Caño acusaron a la central de "limitar la fuerza que se expresó en las calles el pasado 11 de febrero" y propusieron "acciones en todo el país y organizar caravanas desde distintos puntos para confluir en el Congreso". Quienes sí marcharán son sindicatos del Frente de Sindicatos Unidos -ATE, UOM, Aceiteros, APLA y las dos CTA- junto a organizaciones piqueteras. El espacio anunció tres consignas: "En defensa de los derechos de los trabajadores"; "Por un urgente aumento de salarios y "En defensa de la industria nacional y el trabajo."

Silvia Saravia, de Libres del Sur, vinculó la reforma con la situación económica: "El cierre de FATE no es un hecho aislado, es el resultado directo de las políticas de Javier Milei. Cierre de fábricas, despidos y suspensiones son las consecuencias de la apertura indiscriminada de las importaciones y de un mercado interno deprimido". Y advirtió: "En ese contexto, la aprobación de una reforma laboral como la que encabezan Patricia Bullrich y Milei, solo traera más precarización, peores salarios y volver a meter la mano en el ya flaco bolsillo de jubilados". 

En FATE no se achican, denuncian a Madanes Quintanilla y prometen: "Vamos a volver como pueblo trabajador"
Lee también

Ni un paso atrás En FATE no se achican, denuncian a Madanes Quintanilla y prometen: "Vamos a volver como pueblo trabajador"

"Nunca una reforma laboral de un gobierno de derecha benefició a los trabajadores"
"Nunca una reforma laboral de un gobierno de derecha benefició a los trabajadores"

La UTEP acompañará con presencia reducida y "actividades locales que surjan en los distritos", anticipando que volverá a movilizarse cuando la ley regrese al Senado: "Con las modificaciones que se introducirán en la Cámara de Diputados, como la eliminación del artículo 44 (que creaba un nuevo régimen de licencia laboral), la ley vuelve al Senado y allí nos movilizaremos nuevamente con toda fuerza". La discusión parlamentaria avanza, pero el conflicto real ya se instaló fuera del recinto.

Congreso marcha Operativo reforma laboral Seguridad

Seguí leyendo

Últimas noticias
close ADS
10