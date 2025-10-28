Milei, en el centro de la tormenta política de EE.UU: fuertes cruces por el rescate financiero a la Argentina

En medio del cierre parcial del gobierno estadounidense, un enfrentamiento político entre la senadora demócrata Elizabeth Warren y el secretario del Tesoro de Donald Trump, Scott Bessent, expuso las tensiones internas en Washington por el respaldo financiero que Estados Unidos brindó al gobierno de Javier Milei. El cruce público dejó al presidente argentino en el centro de una disputa partidaria norteamericana, con acusaciones de "compra electoral" y de uso político de fondos públicos.

Just as @POTUS expanded the Republican Party to all working Americans, he is doing the same thing globally. The USA support of President @JMilei's Government created hope for a private sector solution to ends decades of economic mismanagement and poverty.@SenWarren should be... — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 28, 2025

El conflicto comenzó tras un posteo de Bessent en la red X, en el que reivindicó el apoyo de la administración Trump a Milei y criticó duramente a Warren. "Así como el presidente Donald Trump expandió el Partido Republicano a todos los trabajadores estadounidenses, está haciendo lo mismo a nivel mundial. El apoyo de EE. UU. al gobierno del presidente Javier Milei generó esperanza en una solución del sector privado para poner fin a décadas de mala gestión económica y pobreza. Elizabeth Warren debería avergonzarse por intentar frustrar una vida mejor para los ciudadanos más vulnerables de un valioso aliado de EE. UU.", escribió el funcionario.

En su publicación, Bessent compartió además una nota del The Wall Street Journal titulada "Las favelas de Argentina abandonaron al peronismo y le dieron la victoria a Milei", que destacaba la contundente victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas del 26 de octubre. En su cuenta de X, la senadora Warren ya había denunciado que el presidente "Trump envió 20 mil millones de dólares para rescatar a su amigo en Argentina y enriquecer a los fondos de cobertura, no a las familias estadounidenses. Ahora Trump celebra los resultados de las elecciones extranjeras mientras nuestro propio gobierno está cerrado down. ¿'Estados Unidos primero'? Ni de lejos".

Warren acompañó su mensaje con un artículo de Reuters titulado "Trump dice que Milei recibió 'mucha ayuda' de EE. UU. para su victoria electoral en Argentina". En ese texto, el presidente norteamericano reconoce abiertamente el respaldo económico a Milei antes de los comicios. "Recibió mucha ayuda de nuestra parte. Le di un respaldo, un respaldo muy fuerte", afirmó Trump, quien incluso elogió a Bessent por "supervisar la asistencia financiera a Argentina". El mandatario también admitió que la ayuda incluyó "un swap de divisas de 20 mil millones de dólares ya firmado y una propuesta de facilidad de inversión de deuda de otros 20 mil millones".

Trump sent $20 billion to bail out his buddy in Argentina and enrich hedge funds — not American families.



Now Trump is cheering foreign election results while our own government is shut down.



"America First"? Not even close. pic.twitter.com/Jmk2Y9RJjQ — Elizabeth Warren (@SenWarren) October 27, 2025

Durante ese viaje a Asia, Trump sostuvo que su gobierno "no estaba en esto por el dinero, per se", aunque celebró que "los bonos han subido" y que "la calificación de toda su deuda ha mejorado". Según explicó Bessent, el rescate funcionó como "un puente para ayudar al proyecto económico de Milei", quien -dijo- "está trabajando contra 100 años de malas políticas" y "las va a romper gracias al apoyo de Estados Unidos". Pero la senadora demócrata redobló su ofensiva. En respuesta directa al tuit de Bessent, escribió: "Usted y Donald Trump compraron las elecciones para su aliado político en Argentina y enriquecieron a los inversores de fondos de cobertura".

El encuentro de Javier Milei con Donald Trump en la Casa Blanca

Y preguntó: "¿Cuándo rescatarán a los trabajadores estadounidenses de sus desastrosas políticas?". Warren acusó a la administración republicana de utilizar dinero público para favorecer a aliados ideológicos en el extranjero, mientras miles de empleados federales siguen sin cobrar debido al cierre gubernamental vigente desde el 1° de octubre. "La consigna 'Estados Unidos Primero' se transformó en 'Trump y sus amigos multimillonarios primero'", denunció la legisladora, al sostener que el rescate argentino fue empleado como "herramienta política" para apuntalar a Milei antes de las elecciones legislativas.