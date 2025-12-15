Chile giró a la derecha dura: José Antonio Kast llega al poder con promesas de ajuste, mano dura y afinidad con Milei

El líder de la ultraderecha chilena, José Antonio Kast, se consagró presidente de Chile en su tercer intento electoral, coronando una carrera política marcada por el conservadurismo extremo, la reivindicación del orden y una agenda económica de fuerte reducción del Estado. Con un discurso centrado en la "mano dura" contra la delincuencia y la inmigración irregular, sumado a la promesa de un ajuste fiscal profundo, el candidato se impuso este domingo en el balotaje frente a la oficialista Jeannette Jara, con casi el 60% de los votos.

Tal como lo preveían las encuestas y los analistas -aunque con un margen aún más amplio-, Kast logró una victoria contundente que marca un giro político en Chile tras cuatro años del gobierno progresista de Gabriel Boric. Los resultados preliminares se conocieron antes de las 20, con el 57,44% de las mesas escrutadas, en una jornada de voto obligatorio que movilizó a más de 15,7 millones de personas y se desarrolló con relativa normalidad.

Kast, de 59 años, abogado y fundador del Partido Republicano de Chile en 2019, inició su trayectoria en la Unión Demócrata Independiente (UDI), fuerza históricamente vinculada a adherentes de la dictadura de Augusto Pinochet. Fue diputado durante cuatro períodos consecutivos hasta 2018. Su historia familiar también ha generado controversia: es el menor de diez hermanos y su familia emigró a Chile en 1950, tras la Segunda Guerra Mundial; su padre fue militante del Partido Nazi en Alemania. Instalados en Paine, desarrollaron negocios en la industria de cecinas, el sector inmobiliario y también incursionaron en política.

Aunque identificado durante años como un ultraconservador sin matices, el surgimiento de figuras aún más radicalizadas, como el libertario Johannes Kaiser, reubicó a Kast en la percepción pública, acercándolo -al menos discursivamente- a una derecha presentada como "moderada". El nuevo presidente electo construyó su campaña sobre tres ejes: seguridad, inmigración y economía. Bajo el lema "La fuerza del cambio", prometió enfrentar la crisis delictiva vinculando de manera directa el aumento del crimen con la inmigración irregular.

Entre sus propuestas figuran el bloqueo de pasos fronterizos no habilitados con barreras y drones, el cierre de la frontera norte y la expulsión de más de 300 mil inmigrantes indocumentados. Sin embargo, en los debates no logró explicar con claridad cómo concretaría esas deportaciones, limitándose a afirmar que los "invitará a irse" o que "tendrán que irse con su ropa puesta". El contexto de inseguridad fue clave en su victoria. Según el último sondeo de Ipsos, el 63% de los chilenos considera al crimen y la violencia como su principal preocupación.

En la última década, los homicidios se duplicaron y, aunque bajaron levemente en los últimos dos años, aumentaron delitos violentos como secuestros y extorsiones, asociados a bandas como el Tren de Aragua. Este escenario alimentó un discurso que, para analistas y organizaciones de derechos humanos, profundiza la xenofobia, especialmente contra la comunidad venezolana, que supera las 700 mil personas en Chile.

En el plano económico, Kast promete un fuerte ajuste fiscal de 6.000 millones de dólares, reducción del gasto público y baja de impuestos corporativos, con la promesa -difícil de sostener- de no afectar derechos sociales. Durante la campaña debió moderar su discurso y garantizar que no tocará la Ley de 40 horas, el aumento del salario mínimo, la indemnización por años de servicio ni la pensión garantizada universal, a pesar de que su propio programa plantea la posibilidad de revisar esas conquistas.

En política exterior, todo indica que Kast buscará un alineamiento con Estados Unidos de Donald Trump y una posición frontal contra el chavismo, mientras estrecha lazos con el presidente argentino Javier Milei, con quien admite tener "más de un punto en común". "Conversamos el día que yo pasé a la segunda vuelta y tenemos grandes sueños para que a nuestros conciudadanos les vaya bien", afirmó Kast, destacando además la "sinergia" entre ambos países.

Milei sobre la elección de Kast en Chile

Milei celebró el triunfo y calificó de "aplastante" la victoria de "su amigo", asegurando que es "un paso más" para que América Latina abrace "las ideas de la libertad" y se libere "del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI". El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la Cancillería argentina también saludaron el resultado, enfatizando la defensa de la propiedad privada, la lucha contra el narcotráfico y la cooperación económica. Kast asumirá el 11 de marzo de 2026 y tendrá por delante una transición institucional ordenada, pero un escenario legislativo que lo obligará a negociar con otras fuerzas de derecha y centroderecha.