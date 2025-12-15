Pedro Rosemblat ganó el Martín Fierro y se lo dedicó al streaming del Gordo Dan: "Me produce especial alegría ganarle"

La primera edición de los Martín Fierro del Streaming, celebrada el domingo 14 de diciembre y transmitida por Telefe y Olga, dejó algo más que premios y festejos: expuso, una vez más, cómo el streaming se consolida como un espacio donde el entretenimiento y la política conviven sin eufemismos. En ese escenario, Pedro Rosemblat fue uno de los grandes protagonistas de la noche al quedarse con el galardón a mejor programa político por Industria Nacional, el ciclo que conduce en Gelatina.

Con el reloj corriendo -una de las particularidades de esta nueva versión del premio-, Rosemblat subió al escenario junto a su equipo y abrió su discurso con un tono celebratorio y emocional. "Bueno, buenas noches, muchísimas gracias. Nos pone muy contentos. Arrancamos Gelatina con muy poco, crecimos mucho, eso nos genera muchísimo orgullo", dijo, marcando el recorrido de un proyecto que nació de manera modesta y logró instalarse con fuerza en la agenda pública.

El premio no fue menor: Industria Nacional se impuso en una terna competitiva que incluía a 540 (Cenital+), La Misa (Carajo), Data Clave (Carnaval), Mate Central (Mate) y Multiverso Fantino (Neura). Rosemblat destacó ese contexto y reconoció a sus colegas al señalar que "compartimos la terna con excelentes programas", aunque rápidamente giró el discurso hacia el terreno que mejor maneja: la ironía política directa.

Fue entonces cuando llegó la frase que encendió la sala de aplausos y, minutos después, las redes sociales. "A mí, particularmente, me produce especial alegría ganarle a Carajo, que de los canales financiados con los fondos reservados de la SIDE es mi favorito", lanzó, entre risas, gritos y festejos de su propio equipo. La chicana, explícita y sin rodeos, rompió cualquier ilusión de neutralidad y convirtió el agradecimiento en un posicionamiento político en vivo.

El comentario del conductor -también conocido por ser la pareja de Lali Espósito- se viralizó de inmediato y generó reacciones encontradas. Mientras sectores afines al oficialismo criticaron el tono del mensaje, una amplia mayoría de usuarios celebró la intervención como un gesto de irreverencia y coherencia con la identidad del programa, históricamente crítico del poder político y mediático. Más allá de la polémica puntual, el discurso de Rosemblat funcionó como síntesis de un fenómeno mayor: el streaming ya no es solo un espacio alternativo, sino una arena central de disputa simbólica y política.