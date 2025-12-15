Julia Mengolini ganó el Martín Fierro y llamó a "empezar a contar lo que pasa": "Gobierno careta, vasallo de Trump"

La primera edición de los Martín Fierro del Streaming, realizada el domingo 14 de diciembre y transmitida por Telefe y Olga, dejó una serie de discursos que confirmaron al streaming como un espacio central del debate público. Uno de los momentos más fuertes de la noche tuvo como protagonista a Julia Mengolini, quien subió al escenario para recibir el premio a Mejor Programa Informativo por Segurola y Habana, el envío de Futurock que nació en la radio y hoy compite de lleno en la franja digital.

Lejos de un agradecimiento convencional, la periodista y fundadora de Futurock utilizó el micrófono para fijar una posición política clara y desafiante frente a la administración actual. "No voy a hacer lo que se espera de mí, que bardeé a este gobierno careta y a este gobierno protofascista, no lo voy a hacer porque ya no lo considero un gobierno", comenzó, marcando desde el inicio el tono de su intervención.

En esa línea, Mengolini profundizó sus críticas al señalar un alineamiento externo que, a su juicio, vacía de autonomía a la gestión nacional. "Me parece que son vasallos de (Donald) Trump, entonces en todo caso voy a tener que putear al gobierno de Estados Unidos, fuck you Donald, porque ya no tenemos gobierno", lanzó, ante la atención de una sala que pasó del aplauso al silencio expectante.

El eje central de su discurso, sin embargo, estuvo puesto en el rol del periodismo y la responsabilidad de narrar lo que sucede fuera del espectáculo y la coyuntura liviana. Dirigiéndose a sus colegas, Mengolini fue directa: "Muchos de ustedes, compañeros que se dedican a lo mismo, les diría que se apiolen un poco". Y enseguida enumeró hechos concretos que, según sostuvo, no pueden seguir siendo relativizados.

Entre ellos, aclaró: "Hay que empezar a decir que todos los miércoles le pegan a los jubilados, que desfinancian el hospital de niños y que eso no puede ser una joda". Con esa frase, la periodista trazó una línea entre el humor político y la denuncia, y reivindicó el sentido del trabajo cotidiano que realiza su equipo. "Así que vamos a empezar a contar lo que pasa, eso es lo que tratamos de hacer todas las mañanas en Segurola y Habana", concluyó, sintetizando la identidad editorial del programa premiado.