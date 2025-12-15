El director de cine Rob Reiner y su esposa aparecieron muertos: la sospecha cae sobre su propio hijo

Rob Reiner, uno de los directores más influyentes del cine estadounidense, y su esposa, la fotógrafa y productora Michele Singer Reiner, fueron encontrados muertos en su residencia del oeste de Los Ángeles. La noticia, confirmada por fuentes policiales y difundida medios locales e internacionales, generó una conmoción inmediata en el mundo del espectáculo y abrió una investigación que, desde sus primeras horas, apunta a un drama familiar de proporciones devastadoras.

Efectivos de la Policía de Los Ángeles (LAPD) acudieron al domicilio alrededor de las 15:30 del domingo, tras recibir un llamado de auxilio por una emergencia médica. Al ingresar, se encontraron con los cuerpos sin vida de un hombre de 78 años y una mujer de 68, que luego fueron identificados como Reiner y Singer. Ambos presentaban heridas compatibles con arma blanca, según reportaron medios como TMZ y confirmaron fuentes policiales. "Estamos investigando un aparente homicidio", declaró el capitán Mike Bland, mientras el Departamento de Bomberos precisó que respondió al llamado poco después de esa hora.

La escena no mostraba señales de ingreso forzado. Ese dato, revelado por Los Angeles Times, encendió de inmediato las alarmas sobre un posible atacante del círculo íntimo. La revista People fue más allá y citó fuentes cercanas a la familia que apuntan al hijo mediano del matrimonio, Nick Reiner, de 32 años, como presunto autor del doble crimen. Otros medios locales, más cautos, se limitaron a informar que la Policía interroga a "un familiar cercano" en el marco de la causa. En conferencia de prensa, el subjefe del LAPD, Alan Hamilton, buscó bajar el tono de las especulaciones y aseguró que "nadie ha sido detenido".

Además, destacó que "nadie está siendo interrogado como sospechoso", aunque remarcó que intentarán hablar "con todos los familiares que sea posible" para avanzar en la investigación. La hipótesis de un conflicto intrafamiliar golpea con especial crudeza por la historia personal que rodea a Nick Reiner. El hijo del medio arrastra una larga lucha contra las adicciones, que incluso lo llevaron a quedarse sin hogar en un momento de su vida. Esa experiencia fue transformada en ficción por el propio Rob Reiner cuando Nick participó como guionista de Being Charlie (2015), una película sobre un joven adicto que escapa de un centro de rehabilitación y regresa a casa.

Hoy, ese relato cinematográfico adquiere un eco oscuro y perturbador. Rob y Michele Reiner se habían conocido durante la producción de Cuando Harry conoció a Sally (1989). Ese romance, convertido en matrimonio el mismo año, influyó de manera decisiva en la obra del director: fue Michele quien inspiró el giro romántico del guion y el final feliz que terminó consagrando a la película como un clásico. Juntos tuvieron tres hijos: Jake, Nick y Romy. Treinta y cinco años después, la historia de amor que había dado luz a una de las comedias más celebradas del cine terminó envuelta en sangre.

Hijo del mítico Carl Reiner, Rob supo construir un legado propio. Brilló como actor en All in the Family -papel que le valió premios Emmy en 1974 y 1978- y se consolidó como director con títulos emblemáticos como This Is Spinal Tap, Cuestión de honor y Cuando Harry conoció a Sally. También dejó huella como actor en El Lobo de Wall Street, interpretando al padre del personaje de Leonardo DiCaprio. A la par, fue un activista político y social, defensor del matrimonio igualitario y promotor de políticas públicas para la infancia.

La noticia de su muerte generó una ola de reacciones de dolor en la política y el arte. "Michelle y yo estamos desconsolados por el trágico fallecimiento de Rob Reiner y su amada esposa, Michele", escribió el ex presidente Barack Obama, quien destacó que "detrás de todas las historias que produjo se encontraba una profunda creencia en la bondad de las personas". Kamala Harris afirmó que "la obra de Rob Reiner ha impactado a generaciones de estadounidenses", mientras que el gobernador de California, Gavin Newsom, confesó que sintió que "su corazón se rompió" al conocer la noticia.

Desde Hollywood, actores y colegas expresaron su horror. Elijah Wood dijo sentirse "horrorizado" por el fallecimiento del director y su "maravillosa esposa". Roseanne Barr fue aún más cruda: "Estoy absolutamente conmocionada y horrorizada. Esto es una farsa. Rezo por justicia rápida". James Woods, protagonista de Fantasmas del pasado, recordó que "las diferencias políticas nunca obstaculizaron nuestro amor y respeto mutuo".Mientras tanto, la mansión de Brentwood permanece bajo custodia policial y el caso avanza entre versiones cruzadas, comunicados oficiales prudentes y filtraciones que alimentan el espanto.