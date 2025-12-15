La transmisión submarina del CONICET se llevó el Martín Fierro de Oro de los Canales de Streaming 2025

El Martín Fierro de Oro de los Canales de Streaming 2025 fue para el CONICET y su transmisión desde el fondo del Mar Argentino, que logró más de 18 millones de visualizaciones y tuvo picos de 70 mil usuarios en vivo en muchos de los 21 días que duró la expedición. La victoria de la ciencia nacional casi que funcionó como una decisión salomónica que evitara que los canales Olga y Luzu TV se lo llevaran y desempataran su "guerra" por la audiencia.

"Gracias a la gente que fue parte y a todos ustedes porque cada streaming que pasó, se alentó. Llevemos la ciencia a cada niño, por favor", pidió la científica Nadia Cerino, quien subió junto a Emiliano Ocampo y Mariano Martínez a recibir el premio que les dio el presidente de APTRA, Luis Ventura, en el evento que se desarrolló en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

Para ganar el Oro siempre hay que haber sido uno de los ganadores de la noche. El streaming del CONICET se había llevado el galardón en la categoría Transmisión Especial. "Gracias a nuestras familias y amigos. Gracias por apoyarnos y por entusiasmarse con la pasión, y a los docentes por aprovechar y llevar la ciencia a niños y adolescentes", celebraron los científicos al recibir esa primera estatuilla.

Cabe recordar que la transmisión que terminó el 11 de agosto de 2025 luego de tres semanas de investigación a bordo del barco Falkor, además de contar con el apoyo del CONICET, tuvo el impulso del Schmidt Ocean Institute. Allí convivieron más de 30 científicos, técnicos y especialistas que fueron parte de la misión Talud Continental IV, como se denominó a la misión que se metió en la fosa submarina que está a 300 kilómetros de Mar del Plata.

Las estrellas de la transmisión del Conicet

Desde que comenzó la expedición el 23 de julio el interés de la audiencia fue en ascenso y el compromiso de la tripulación también. En las distintas inmersiones que hicieron con el robot submarino ROV SuBastian, que llegó hasta los 3.900 metros de profundidad y encontró a más de 40 especies nuevas y especímenes desconocidos, junto a científicos que ya se ganaron un lugar en la historia argentina como Ezequiel Mabragaña, Florencia Matusevich, Nahuel Farías y Emiliano Ocampo, que representaron al Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (IIMyC), además de Martín Veccia del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP).

"Cómo olvidar a la estrellita culona o a la batatita", relató la conductora Paula Chaves cuando les entregó el primer premio. Ambos especímenes se hicieron muy populares al igual que otros llamativos seres vivientes submarinos como el pulpo "Dumbo", el calamar rojo volador o las langostas rosas que protegían a sus crías.

Así se despidieron los investigadores del Conicet de la expedición en el cañón del Mar del Plata.

La importancia de la zona del cañón de Mar del Plata reside en que allí se conectan la corriente submarina cálida brasileña y la fría que proviene de las Islas Malvinas, lo que genera un espacio especial para el estudio de la biodiversidad al fondo del mar. Aunque lo que nadie podía preveer antes del streaming era el éxito que tendría de cara al público, con los picos de 70 mil espectadores en simultáneo que hasta lanzaban preguntas que eran respondidas con una enorme paciencia por los científicos.

Lo cierto es que la victoria del CONICET sirvió para llevar tranquilidad a la disputa empresarial que se había presentado entre las productoras de streaming más grandes como Olga, Luzu TV, Blender, Gelatina y Futurock, entre otros. Los primeros dos canales sostienen una fuerte rivalidad por lo que el resultado del organismo científico argentino sirvió para la paz y evitar que el conflicto siga escalando.