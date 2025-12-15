Macri recordó cuando su padre le dijo que votaría a La Cámpora antes que a él: "Tenía un nivel de disociación patológico"

El ex presidente Mauricio Macri recordó cuando su padre, Franco Macri, aseguró que votaría a La Cámpora antes que a él, lo justificó al remarcar que "tenía un nivel de disociación patológico" y reveló que después de situaciones de ese tipo, el empresario fallecido lloraba junto a su hermana arrepentido de lo que había dicho. "Mi papá fue, insisto, mi maestro, mi ídolo. Yo veía casi todo a través de sus ojos hasta que pasó esto", explicó Macri al aire de Laca Stream. El ex mandatario repasaba las dificultades que atravesaron la relación con su papá. "Él empezó a desarrollar esta cosa de no tolerar el disenso", detalló.

"Él me llevó a pelearme con mi tío (Jorge) Blanco Villegas, que para mí era un segundo padre. Porque yo le creí 100% a papá y después me di cuenta que no era así, que mi tío había sido uno de esos pocos que le había tratado de decir: 'no, Franco. Esto no se puede'. Entonces él, como a Ricardo Zinn, todos tipos que le fueron poniendo límites, los limpiaba", explicó Macri.

En ese sentido reconoció que todo esto le dolió "mucho más al principio" y que fue gracias a una terapia psicoanalítica que entendió que Franco no podía manejar esa situación y ni siquiera tomaba conciencia de lo que había hecho. "Muchas de esas cosas que fueron tan comentadas, como el día que dijo que él votaría a La Cámpora antes que a mí", afrontó Macri. "Él realmente tenía un nivel de disociación patológico, entonces esta cosa no la podía manejar", agregó después.

Franco y Mauricio Macri.

"Cuando la hermana le decía '¿qué dijiste?', él se largaba a llorar como un chico. Le decía: 'yo no quise decir eso, me entendieron mal'", aseguró Macri respecto a un arrepentimiento de su papá. "Tuve que entender algo que es importante en la vida, que somos producto de nuestros padres y que lo máximo que podemos hacer es modificarlos en algo, un poco. Pero no luchar contra eso", reflexionó el ex presidente.

Al mismo tiempo reconoció que "todas las cosas" que pudo hacer "en gran parte fueron" porque fue hijo de Franco. "La formación, la oportunidad. Hasta el secuestro. Si no hubiese sido hijo de él no me hubieran secuestrado, tal vez no hubiese sido famoso para que la gente sepa quién era y no hubiera sido presidente de Boca Juniors. Todo viene en el combo", aceptó.