"El Tesoro compró pesos": Bessent insiste en el "rescate invisible" de Estados Unidos, pero no logra calmar la desconfianza del mercado

Ni los millones del Tesoro de Estados Unidos ni los mensajes de optimismo del embajador Peter Lamelas lograron torcer el ánimo de los mercados. A nueve días de las elecciones de medio término, la desconfianza domina la plaza local y el dólar volvió a marcar un nuevo máximo histórico. Los inversores, lejos de apostar por la estabilidad que promete el Gobierno, se cubren en divisas y bonos dolarizados, conscientes de que ningún auxilio externo puede reemplazar la falta de certezas políticas.

The United States stands with Argentina. Yesterday, Treasury bought pesos in the "Blue Chip Swap" and spot markets. Treasury remains in close communication with Argentina's economic team as they work to Make Argentina Great Again. Treasury is monitoring all markets, and we have... — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) October 17, 2025

El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, intentó dar señales de respaldo a la Argentina -casi como si se tratase de un funcionario local- con un posteo en su cuenta de X: "Estados Unidos apoya a Argentina. Ayer, el Tesoro compró pesos en el mercado de swaps de Blue Chips y en el mercado al contado. El Tesoro se mantiene en estrecha comunicación con el equipo económico argentino mientras trabaja para que Argentina vuelva a ser grande". El funcionario agregó que el Tesoro "tiene la capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a Argentina", en una frase que sonó más a auxilio electoral que a estrategia económica de largo plazo.

El embajador Lamelas acompañó la línea oficial con más promesas y supuestos anuncios que llegarán que tienen como único objetivo entusiasmar al mercado. "Pronto tendremos grandes noticias que fortalecerán aún más la alianza económica entre Argentina y Estados Unidos. Como dice el lema de mi Moneda de Desafío: 'Unidos en Libertad, Fuerza y Prosperidad'", afirmó, antes de cerrar su mensaje con un optimista "¡Juntos en Libertad!". Pero las palabras no lograron traducirse en confianza: ni las promesas de Washington ni la intervención del Citi evitaron que el dólar mayorista escalara a $1.402, con una suba diaria del 1,6%.

Great news is coming very soon that will further strengthen the economic partnership between Argentina and the United States. As the slogan on my Challenge Coin says, "United in Liberty, Strength, and Prosperity."

I am confident in the future of our enduring friendship with the... pic.twitter.com/H5gYd6YEC5 — Peter Lamelas, MD, MBA (@pldocmd) October 17, 2025

Según estimó la consultora 1816, el Tesoro norteamericano vendió U$S 199 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios el jueves pasado y USD 339 millones el miércoles, operaciones que inyectaron pesos al Banco Central pero no a la Base Monetaria, lo que contribuyó a una sequía de liquidez que llevó la tasa interbancaria a un asfixiante 157% anual. "Veremos cuántos pesos está dispuesto a comprar antes de las elecciones", concluyó el informe, con un escepticismo compartido en la City.

El problema de fondo es político. Todo el apoyo norteamericano -que incluye swaps por hasta U$S 20.000 millones y líneas adicionales de fondos de inversión- se basa en la hipótesis de un triunfo del oficialismo en los comicios de octubre. Si el resultado es adverso, la lectura de los analistas es unánime: el respaldo de Washington podría evaporarse tan rápido como llegó.

La falta de gobernabilidad, la debilidad parlamentaria y la sombra de un regreso peronista en 2027 son factores que los inversores no pierden de vista. En este contexto, los bonos soberanos siguen hundidos en valores de default técnico, con paridades cercanas al 50% y rendimientos superiores al 20%, incluso pese al blindaje norteamericano que garantiza pagos hasta 2027. Las caídas diarias de hasta 2% empujaron el riesgo país por encima de los 1.000 puntos básicos, mientras los dólares financieros cerraron en niveles récord: el MEP a $1.473, el contado con liquidación a $1.491 y el blue a $1.465.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el ministro de Economía de Argentina, Luis "Toto" Caputo.

De esta manera, mientras el ministro de Economía insiste en que "la Argentina está en el camino correcto hacia la prosperidad", los operadores observan un sistema cambiario al borde del colapso, una brecha que no cede y una presión política que crece a medida que se acercan las urnas. El panorama internacional tampoco ofrece respiro. La consultora F2 advirtió que la guerra comercial entre Estados Unidos y China se intensifica, debilitando al dólar global y disparando la cotización del oro, que anoche rozó los USD 4.400, un récord histórico. En contraste, el peso argentino se hunde a diario, pese al "rescate invisible" que Washington intenta sostener.