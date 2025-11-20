Con $Libra y el escándalo de ANDIS soplándole la nuca, Milei se inmoló por su hermana: "La verdad va a salir a la luz"

El presidente Javier Milei negó estar preocupado por el avance de las causas de la cripto estafa Libra y la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que explotaron dentro de su Gobierno, y las señaló como operaciones que se realizan entre la política opositora y la prensa. En ambos escándalos tiene vinculación su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

"Tengo una absoluta tranquilidad al respecto y tarde o temprano la verdad va a salir a la luz", lanzó Milei en diálogo con Radio Mitre. "¿Confía en los funcionarios que están a cargo?", le preguntó el conductor Gabriel Anello. "Absolutamente", contestó el Presidente. "¿Y corrió a aquellos que creía que no habían hecho el trabajo como correspondía?", insistió el periodista. "Exactamente", repitió el entrevistado. "En esas cosas nosotros somos implacables", aseguró.

Para el Presidente "siempre están desfigurando las cosas" por que "hay mucha mala intención política en mostrar las cosas de manera que no son", aunque en los hechos los mensajes de Miguel Ángel Calvete y su hija Ornella, a quien le encontraron 700 mil dólares sin declarar en su departamento, confirmaron el entramado que había salido a la luz a partir de los audios del ex titular de la ANDIS Diego Spagnuolo. Esos que ahora argumentan que son de IA.

Por otro lado, el economista libertario a cargo del Poder Ejecutivo intentó mostrarse políticamente correcto cuando rechazó seguir el diálogo sobre el tema por no querer entorpecer el accionar judicial. "Que la Justicia siga actuando, que haga lo que tenga que hacer. Nosotros estamos absolutamente tranquilos", disparó.

Miguel Ángel Calvete.

Uno de los ejemplos más paradójicos que dejó el mandatario fue el del diputado nacional Gerardo Milman y la investigación que pesó sobre él porque un asesor del Congreso Nacional lo escuchó decir "cuando la maten yo estoy camino a la costa" unos días antes del atentado que casi le cuesta la vida a la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. "Durante tres años lo acusaron de cosas aberrantes. Y está lleno de cosas así", protestó.

"Lamentablemente la política tiene esa mugre, tiene la complicidad de los medios. La política juega muy bien con los medios. Arman causas, se las plantan a los medios de comunicación. Eso hace que la Justicia se tenga que mover a investigar", analizó Milei, desde un perfil conspirativo. "¿A usted no le llama la atención que cada una de estas cosas aparecieron tres semanas antes de las elecciones? Está estudiado además ese tiempo", consideró.

La Comisión investigadora de $Libra.

En los últimos días la Comisión Investigadora de la Criptomoneda $Libra del Congreso Nacional aprobó un informe final que confirmó un entramado de corrupción detrás de la operación. "El Presidente habría promovido un emprendimiento privado. Usó su investidura para beneficios privados", afirmó el diputado nacional Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica (CC).