Con Milei, Karina y todo el Gabinete en los palcos, el oficialismo monta un blindaje político para sostener a Adorni en Diputados

En medio de un fuerte operativo de seguridad coordinado por la Casa Militar y con una puesta en escena pocas veces vista en el Congreso, el Gobierno de Javier Milei convertirá este miércoles la presentación del informe de gestión de Manuel Adorni en una demostración de fuerza política destinada a blindar al jefe de Gabinete frente a las crecientes denuncias judiciales por su patrimonio.

El oficialismo monta un blindaje político para sostener a Adorni en Diputados

La sesión, convocada para las 10.30 en la Cámara de Diputados, dejará de ser un trámite institucional para transformarse en una exhibición de respaldo explícito al funcionario más cuestionado del oficialismo. Javier Milei y Karina Milei ocuparán el palco central, mientras que el resto del Gabinete nacional, legisladores libertarios, dirigentes provinciales, senadores alineados con Patricia Bullrich y militantes invitados completarán una escenografía que la oposición ya denuncia como un intento de convertir el recinto en un acto partidario. "Habrá entre 100 y 200 invitados institucionales", argumentaron desde la Presidencia de Diputados.

Sin embargo, las explicaciones no lograron disipar las sospechas sobre la presencia de "aplaudidores" en los palcos, una preocupación que llevó a los diputados Maximiliano Ferraro, Mónica Frade y Esteban Paulón a reclamar formalmente explicaciones a Martín Menem, sin obtener respuestas oficiales. La imagen que busca construir la Casa Rosada es la de mostrar cohesión total alrededor de Adorni en momentos en que la investigación judicial sobre su presunto enriquecimiento ilícito amenaza con profundizar la crisis del Gobierno.

En Balcarce 50 saben que la sesión será seguida minuto a minuto y que cualquier fisura interna podría convertirse en un mensaje de debilidad. Por eso, la presencia de Milei y de casi todo el Gabinete no es leída como un simple gesto institucional sino como un operativo de autopreservación política. En la lógica presidencial, entregar a Adorni implicaría abrir la puerta para que la oposición avance luego directamente sobre el propio mandatario. La situación resulta particularmente llamativa porque el oficialismo había actuado con mucha menos tolerancia frente a otros funcionarios.

El oficialismo monta un blindaje político para sostener a Adorni en Diputados

Sin ir más lejos, Sandra Pettovello echó en 2024 a una funcionaria por la compra de una cafetera con fondos públicos; Luis Caputo forzó la renuncia de un secretario por propiedades no declaradas en Miami; Diego Spagnuolo cayó tras el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad y José Luis Espert fue sacrificado en plena campaña cuando las denuncias se volvieron insostenibles. Sin embargo, el "relato anti casta" parece encontrar un límite cuando se trata del jefe de Gabinete. Cerca del Presidente admiten que Adorni pasó a representar algo más importante que su propio cargo.

De hecho, sienten que se transformó en un símbolo cuya caída podría interpretarse como una derrota política del mileísmo. El funcionario llegará al Congreso después de semanas de silencio público. Desde su última conferencia de prensa, el 25 de marzo, evitó volver a dar explicaciones sobre su patrimonio y sostuvo que solo respondería "ante un juez", descalificando las preguntas periodísticas como planteos de "apenas periodistas".

Pero esta vez el escenario será distinto. La oposición prepara un interrogatorio extenso sobre la compra de un departamento en Caballito, una casa en el country Indio Cuá, viajes al exterior y movimientos patrimoniales que, según la denuncia impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, mostrarían un incremento superior al 500% en un solo período fiscal. La investigación judicial ya derivó en medidas sensibles: levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni y su esposa, análisis de operaciones inmobiliarias realizadas en dólares y citaciones a las personas que figuran como acreedoras de las hipotecas privadas utilizadas para adquirir las propiedades.

El oficialismo monta un blindaje político para sostener a Adorni en Diputados

Además, la Justicia analiza gastos realizados en efectivo y consumos con tarjeta que no se condicen con los ingresos declarados por el funcionario. También quedaron bajo la lupa viajes familiares a Aruba y Punta del Este. Consciente del riesgo político, el Gobierno diseñó una estrategia parlamentaria específica para reducir daños. La semana pasada, en el Salón Delia Parodi, el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Levitt, y el secretario parlamentario Adrián Pagan definieron un esquema de sesión cronometrado para evitar que Unión por la Patria monopolice el debate desde el inicio.

El formato prevé que primero hablen los bloques más pequeños, luego los intermedios y recién al final el peronismo, cuando el oficialismo espera que la atención mediática haya disminuido. Adorni responderá en tandas de 20 minutos. La oposición, por su parte, intentó coordinar una estrategia común para evitar que el jefe de Gabinete utilice provocaciones como excusa para retirarse anticipadamente, como hizo Guillermo Francos el año pasado tras un cruce en el Senado.

El oficialismo monta un blindaje político para sostener a Adorni en Diputados

Los bloques más críticos buscarán interpelarlo no solo por su patrimonio sino también por la investigación sobre la criptomoneda $LIBRA, los presuntos sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad, la crisis del PAMI y el deterioro económico y social. En total, los legisladores opositores enviaron más de 4.800 preguntas por escrito. El Gobierno respondió formalmente unas 2.100. Mientras tanto, dentro del propio oficialismo también hay inquietud. Diputados libertarios admiten en privado que una sesión de seis horas, con Milei observando desde los palcos y la oposición decidida a desgastar al funcionario, puede convertirse en una trampa peligrosa.