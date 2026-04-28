Belliboni expuso el agresivo manejo libertario de Lilia Lemoine y la fulminó: "Huyen como ratas"

Este martes se llevó a cabo la reunión convocada por la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se analizó la delicada situación actual del derecho a la protesta social, cada vez más golpeado por el avance represivo del gobierno de Javier Milei.

En ese ámbito estaba prevista la presentación de distintos casos y situaciones de vulneración de ese derecho constitucional, entre ellos la condena dictada contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez por su participación en las masivas protestas salariales de 2024 en Misiones, un antecedente que encendió alarmas por la criminalización de la protesta.

Eduardo Belliboni expuso el manejo de Lilia Lemoine dentro del Congreso

La reunión comenzó a las 10:30 en la Sala 1 del segundo piso del Edificio Anexo A del Congreso de la Nación y contó con la presencia de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos, preocupadas por un clima político donde reclamar parece haberse convertido en delito.

En ese contexto se produjo un tenso cruce entre Eduardo Belliboni y Lilia Lemoine, una de las diputadas más cuestionadas del oficialismo por sus intervenciones mediáticas y su escasa vocación de debate serio.

"No diga pavadas, señora diputada, que debería merecer un poquito más de atención a las cosas que hacemos", comenzó el dirigente social del Polo Obrero.

Luego continuó con durísimas críticas al comportamiento libertario dentro del Congreso: "La que grita e interrumpe como siempre es la bancada libertaria, no le gusta escuchar. No interrumpieron a nadie excepto cuando viene la verdad, en la que las organizaciones sociales fuimos a Bahía Blanca donde Milei fue a decirles arreglen cuando puedan ".

"Mirala huyendo como RATA"



Lilia Lemoine se fue corriendo de la sesión porque Belloboni le cantó las 40 en la cara JAJAJAJAJA como te va a domar BELLIBONI, cuando no están en el estudio de LN+ son ratitas pic.twitter.com/xTAD6l0OCl — TUGO News (@TugoNews) April 28, 2026

Además, Belliboni apuntó contra la violencia discursiva que impulsa La Libertad Avanza y que luego se traduce en agresiones políticas y sociales. "Estoy acostumbrado a estas agresiones de gente que tiene mucha televisión para decir pavadas y mentiras, pero ahora rápidamente huyen como ratas, como corresponde ", disparó mientras, según relataron presentes, Lemoine juntaba sus cosas y se retiraba sin responder.

El episodio volvió a dejar expuesto el estilo impuesto de Javier Milei y su sequito: provocación, gritos y retirada cuando aparecen cuestionamientos reales a los que no saben cómo responder.