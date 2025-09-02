Crece el repudio por la censura a periodistas y llueven críticas contra el juez Maraniello por sus denuncias en contra

La solidaridad de la oposición a La Libertad Avanza (LLA) con los periodistas amenazados de ser allanados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el fallo al que le dio lugar el juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, se multiplicó durante las últimas horas, mientras que también llegaron muchas críticas contra el magistrado, quien cuenta con nueve denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas por acoso sexual.

"El pedido de allanamiento a un canal y a periodistas por parte de Patricia Bullrich es un acto de autoritarismo sin precedentes y un ataque a la democracia. Busca violar el secreto de las fuentes en medio de graves denuncias de corrupción, incluso relacionadas con el robo de fondos destinados a personas con discapacidad", denunció el senador nacional Martín Losteau a través de su cuenta de X (ex Twitter).

Martín Lousteau criticó la persecución a los periodistas que destaparon la olla de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.

"En lugar de atacar la Constitución y al sistema republicano, el gobierno de Javier Milei debería explicar estos hechos", consideró el referente de Evolución UCR. "Este allanamiento busca amedrentar a periodistas y evadir responsabilidades", añadió de forma categórica, mientras que exigió explicaciones por las coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Por otro lado, para el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, rechazó el fallo al cual consideró "un ataque brutal a la libertada de expresión y un mamarracho jurídico". Además, en la misma red social definió al hecho como "censura previa", la cual está "prohibida por la Constitución".

Maximiliano Ferraro rechazó la censura del gobierno libertario a periodistas.

"El juez ni siquiera escuchó los audios de Karina Milei y decidió prohibirlos 'por si las dudas'. Como si eso fuera poco, Patricia Bullrich pide allanar medios y periodistas. ¿Qué sigue? ¿Quemar imprentas?", se preguntó el dirigente. "¿Y quién firma esta censura? Un juez denunciado por abuso sexual, acoso laboral y maltrato en el Consejo de la Magistratura. Este es el Juez que decide qué puede o no puede publicar la prensa en Argentina", cerró en ese sentido.

"Consiguieron un juez amigo para dictar una cautelar sobre la difusión de los audios -que no tienen que ver con la vida privada de las personas, sino con hechos públicos- y a la vez han hecho una denuncia increíble de Patricia Bullrich, inventando una conspiración para presionar y perseguir a los periodistas que destaparon el escándalo de corrupción en la ANDIS", sumó por su parte el diputado nacional de izquierda Christian "Chipi" Castillo.

El juez federal en lo Civil y Comercial Alejandro Patricio Maraniello.

El juez

La semana pasada a Maraniello le notificaron los cargos en su contra y le dieron 20 días para responder por escrito su defensa ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura. Entre las nueve acusaciones hay demandas por abuso de poder, acoso laboral y sexual, maltrato a empleados y violaciones al reglamento judicial.

La hostilidad de Maraniello es tal que en septiembre de 2024 la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (Aefpjn) celebró haber conseguido garantizar la presencia policial en el Juzgado de él, con el fin de preservar la integridad física y psíquica de los empleados.

Diego Spagnuolo junto a Karina Milei, Lule y Martín Menem

Las denuncias de acoso sexual hablan por sí solas. Una mujer aseguró haber sido intimidada a menos de una semana de su ingreso. Allí accedió ante las presiones a tener relaciones sexuales con Maraniello, sólo para darle fin a la situación violenta que vivió con él previamente, en un encuentro que tuvo con el magistrado, donde aseguró haberse sometido a besos y manoseos no consentidos.

Otra mujer confesó que recibió mensajes del juez en sus redes sociales y constantes observaciones sobre su ropa y forma de vestir y que, tras rechazarlo por esa vía, el maltrato laboral se intensificó. También denunció acercamientos físicos no deseados y comentarios subidos de tono. Según contó, esta situación derivó en la utilización de medicación psiquiátrica para afrontar sus tareas, previo a su denuncia en la Unidad de Bienestar Laboral.

Karina Milei.

Luego de la defensa de Maraniello, la Comisión de Disciplina tendrá que analizar cómo son las sanciones administrativas contra el magistrado. Aunque la gravedad de las denuncias puede llevar el caso a la Comisión de Acusación, organismo que sí tendría la potestad de solicitar la remoción del juez.