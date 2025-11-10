Crisis en el Garrahan: el interventor libertario sancionó a trabajadores por "coacción y resistencia a la autoridad"

El interventor del Hospital Garrahan, Mariano Pirozzo, inició un proceso de sanción contra varios trabajadores del emblemático centro de salud pediátrico, incluyendo a la secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), Norma Lezana.

Las acusaciones, que van desde "coacción" hasta "usurpación", generaron entre los y las trabajadoras una ola de indignación y organizaciones sindicales, quienes calificaron esta medida como un ataque directo a los derechos laborales y la libertad sindical.

El Hospital Garrahan, emblema de la salud pediátrica en Argentina, atraviesa uno de los momentos más tristes de su historia

"Es gravísimo lo que está ocurriendo. Pirozzo, designado por el ministro de Salud Mario Lugones, no solo se negó sistemáticamente a dialogar con nosotros durante meses de reclamos salariales, sino que ahora aplica sumarios contra quienes representamos a los trabajadores. Lo que buscan es intimidar y silenciar nuestras voces", denunció un miembro de APyT en diálogo con Noticias Argentinas.

El conflicto se desató tras meses de lucha por mejoras salariales que culminaron en un aumento del 61%. Sin embargo, lejos de ser una victoria completa para los profesionales del hospital, el interventor decidió tomar represalias contra quienes lideraron las protestas: " Nos acusan casi de terroristas por reclamar ser recibidos por la dirección del hospital . Los sumarios son herramientas extremas para sancionar con suspensiones e incluso despidos. Esto es un ataque directo a nuestros derechos como trabajadores", expresó Norma Lezana con evidente bronca.

Norma Lezana es una de las referentas más importantes en la lucha por la dignidad de los salarios en el Hospital Garrahan

Lezana no ocultó su indignación frente a la persecución absurda e infundada: "Sinceramente, de Lugones y Pirozzo esperamos cualquier cosa. Después de negarnos durante casi un año, ahora nos castigan porque les demostramos que teníamos razón ", concluyó.

En este contexto, APyT convocó a un cabildo abierto para este jueves 13 en el hall central del Garrahan (Combate de los Pozos 1881), con el objetivo de unir fuerzas frente a las reformas laborales y previsionales impulsadas por el Gobierno Nacional, además de repudiar las sanciones arbitrarias: "Francamente si estos señores creen que nos van a intimidar o nos vamos a quedar cruzados de brazos, demuestran una vez más, que no entendieron absolutamente nada", afirmó la asociación en un comunicado.