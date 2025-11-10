ATE mueve el avispero y se organiza ante la reforma laboral de Milei: "Esperar hasta el 10 de diciembre es suicida"

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se prepara para enfrentar la amenaza directa a los derechos laborales en Argentina. La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei enciende las alarmas en los sindicatos, que ven un retroceso histórico en las conquistas de los trabajadores.

Es por eso que este martes 10 de noviembre, en un plenario federal de delegados, ATE definirá la fecha de un paro nacional, marcando así el inicio de una serie de jornadas de lucha.

ATE se organiza ante la reforma laboral

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, no dudó en expresar su preocupación: "Con la nueva composición en el Congreso y el pragmatismo atroz de la mayoría de los gobernadores, va a ser difícil lograr consensos en el Parlamento para defender la posición de los sindicatos y los trabajadores. El camino que nos queda es el de ejercer nuestros derechos constitucionales de manifestación y protesta", declaró con firmeza.

El líder sindical fue contundente al exigirle al presidente de las fuerzas del cielo para que clarifique los objetivos reales detrás de la reforma laboral: "Que explique con claridad para qué quiere una reforma laboral, porque si nos dice que es para generar empleo y que crezca la economía, eso es falso", aseveró.

Rodolfo Aguiar

El borrador del proyecto, que será presentado en el Congreso tras la asunción de los nuevos legisladores el próximo 10 de diciembre, incluye medidas que generan indignación. Entre los puntos más polémicos se encuentran la posibilidad de jornadas laborales de hasta 12 horas , la fijación de salarios en función de la productividad en lugar de la inflación, el pago de indemnizaciones fraccionadas en cuotas y la implementación de acuerdos laborales por empresa en lugar de por actividad.

Para Aguiar, estas medidas ponen en jaque principios básicos de la Constitución Nacional: "Si bien el Gobierno logró un aval electoral el 26 de octubre pasado, eso no lo habilita a hacer cualquier cosa ni a actuar al margen de la ley y contra la Constitución Nacional", remarcó el dirigente sindical.

Los nuevos líderes de la CGT

Desde ATE consideran que esperar hasta diciembre para reaccionar sería un error estratégico y eso tal vez es un palito para la nueva conducción de la CGT: "Esperar hasta el 10 de diciembre es suicida. Si nos quedamos quietos y no rechazamos en las calles esta reforma laboral regresiva, nos aplastan", advirtió Aguiar, dejando claro que la movilización será inmediata y contundente.

El plenario federal convocado para este martes a las 14 horas en la sede nacional del sindicato, ubicada en Avenida Belgrano 2527 (CABA), será clave para definir las estrategias y acciones a seguir. Allí se espera una amplia participación de delegados y delagadas de todo el país, quienes fijarán una fecha para el paro nacional.