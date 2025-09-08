Esteban Trebucq contra el Gordo Dan y el armado de Karina Milei: "Cachivache impresentable"

En su programa de Bondi Live, Esteban Trebucq rompió lanzas con el oficialismo y apuntó directamente contra el "Gordo Dan" -el operador digital libertario- y contra el propio presidente Javier Milei por lo que definió como un desvío del rumbo original y una gestión insensible hacia los más vulnerables. "Cuando la inmensa mayoría de las personas creía en Larreta, en Massa o en Patricia Bullrich, yo creí en Milei. Milei llegó a ser presidente hablándole a la ciudadanía. Desde que asumió, comenzó a hablarle a la política en lugar de hablarle a la gente", lanzó el periodista, en un descargo que rápidamente se viralizó.

El conductor recordó una de sus editoriales más comentadas por el oficialismo, vinculada al ajuste en discapacidad: "Le pedí que le hable a la gente de bien, y los discapacitados se estaban movilizando con la gente de bien. El gobierno no habló con ellos, no empatizó, no extendió una soga. Es más, hizo todo mal. Se mostró insensible ante un sector absolutamente débil e indefenso". En ese marco, criticó con dureza al operador libertario Daniel "el Gordo Dan" Parisini: "Como coronario de todo eso, lo mandó a este cachivache impresentable del Gordo Dan a decir cualquier cosa de un juez, de la hija del juez y demás", disparó.

Y continuó: "Si querés desprestigiar a los discapacitados, no me parece de buen ser humano. Y si lo querés hacer, hacelo post elecciones. No solamente perdió por eso, ¿no?, que perdió por el Gordon, perdió por mucho más". Trebucq también cuestionó la legitimidad de los nuevos aliados del oficialismo: "Yo me quedé sin trabajo por defender al hoy presidente de la Nación. Yo no sé dónde estaba el Gordo Dan en ese momento, nunca lo vi en la campaña. Esa gente puso en juego, jugó con el crédito ajeno. Esa gente dinamitó el crédito ajeno. El Gordo Dan no tiene crédito. Su grupo de gente tampoco. Se burlaron de todo el mundo y así terminó todo esto".

Esteban Trebucq en Bondi Live

En su análisis, el periodista definió como "un papelón" el armado electoral de La Libertad Avanza, a manos de la secretaria General de la Presidencia de la Nación Karina Milei y Sebastián Pareja: "Es la primera vez que una fuerza política llega con quince personas y, para ganar las elecciones de medio término, echa a esas quince personas y compra a otras que estaban en partidos enfrentados. Eso es rarísimo. El gobierno se peleó con todos sus socios fundadores y se asoció con los enemigos. Los socios fundadores de La Libertad Avanza están en otro lado. Y ahora Milei está abrazado a los que en 2023 estaban con Massa. ¿Y así quieren ganar una elección?".