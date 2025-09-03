Cristina Kirchner acusó a Milei de estar conduciendo a la Argentina a un colapso económico: "Te tiran un colchón y no lo atajás"

Cristina Fernández de Kirchner rompió el silencio con una publicación demoledora contra el presidente Javier Milei. La ex mandataria lo interpeló con ironía, crudeza y un análisis económico lapidario, advirtiendo que su programa de gobierno está llevando a la Argentina a una crisis de magnitudes crecientes. "¡Ay Milei!... Qué quilombo se te armó... Y no te lo digo por la coima de tu hermana, sino por lo cambiario y monetario. ¡La vas a chocar mal!", lanzó la ex presidenta al inicio de su mensaje en su cuenta personal de X, en clara alusión a los escándalos de corrupción que rodean al círculo íntimo presidencial.

El contundente posteo de Cristina contra Milei

La ex jefa de Estado centró sus críticas en la política cambiaria y monetaria de la administración libertaria, subrayando la salida de dólares por turismo, fuga de capitales, intereses de deuda, importaciones y atesoramiento, mientras que por el lado de los pesos alertó sobre la bola de nieve de los pasivos del Banco Central. "Sin crédito y con caída del consumo. Así estamos, 'economista experto en crecimiento con o sin dinero'... SIN PESOS Y SIN DÓLARES", disparó.

Cristina también ridiculizó el viraje de Milei respecto a sus postulados austríacos, recordando que tras meses de prédica contra la intervención del Estado terminó recurriendo al Banco Central para contener el tipo de cambio. "Hoy, cuando decidiste la intervención del Banco Central en el MULC, terminaste de quemar los libritos de la escuela Austríaca. ¡Cuánta pelotudez Milei, dicha sin ton ni son!", sentenció.

En un tono cargado de sarcasmo, la ex mandataria le remarcó al presidente que "el verdadero problema de la economía argentina era su carácter bimonetario" y sumó una ironía futbolera: "Ahora entiendo por qué no llegaste a ser arquero en primera: te tiran un colchón y no lo atajás. ¿Viste que como panelista en la tele es mucho más fácil que como presidente en la Rosada? ¡Ay hermano, esto no te cierra ni con la gente afuera!".

Cristina Fernández de Kirchner y Javier Milei

Finalmente, recordó que durante su gestión impulsó la derogación de las calumnias e injurias para periodistas, en un guiño a la libertad de prensa. ¡Ah... me olvidaba! El próximo 11 de septiembre se cumplen 16 años desde que como presidenta de los argentinos envié al Congreso para su aprobación (cosa que ocurrió) el proyecto de ley que eliminaba el delito de calumnias e injurias para periodistas... Imaginen si estuviera vigente hoy. ¡De nada... queridos amigos y amigas!", concluyó.