Lali demostró una vez más que no le teme a nadie: "El demonio me dijo Lali Depósito"

Lali Espósito está en boca de todos, y no solo por su imparable gira mundial con su álbum No vayas a atender cuando el demonio llama, que arrasa en ventas y agotado entradas en estadios como Vélez Sarsfield. La diva más valiente de la música pop argentina también dio qué hablar por su picante respuesta a las críticas del presidente Javier Milei, quien la cruzó varias veces por su posicionamiento político.

Todo comenzó con una entrevista para Billboard en Rosario, donde Lali se presentó para ofrecer uno de sus espectaculares shows. Cuando el periodista, con astucia y algo de picardía, le preguntó si alguna vez había atendido al demonio, la cantante no solo respondió con humor, sino que dejó una frase que se volvió viral: " Sí, claro. No sabés cómo me llama el loco . Pesado, pesado. Atendí y atiendo todos los días".

Ensuciaron a Lali Espósito con una fake news en El Trece

La conversación no quedó ahí. Ante la insistencia del entrevistador sobre cuál había sido el momento más filoso de esas "llamadas", Lali soltó, entre risas: " Me dijo Lali Depósito ". Con esta respuesta, la artista hizo referencia a las críticas de Milei, quien la acusó de "vivir del Estado" por participar en festivales populares bancados por diferentes gobiernos locales de las provincias argentinas. Pero lejos de mostrarse afectada, Lali dejó claro -una vez más- que tiene la capacidad de convertir un ataque en una broma ingeniosa y un guiño a sus seguidores.

El comentario desató un torbellino mediático y político, pero también reafirmó el carácter irreverente y valiente de la cantante. En la misma entrevista, Lali confesó con ironía: " A veces no me vendría mal ser tibia ". Y es que esta estrella no conoce medias tintas; con su estilo directo y su carisma arrollador, demuestra día a día que no teme enfrentarse a los desafíos, ya sea en el escenario o en el ámbito público político.

Mientras tanto, su gira sigue siendo un éxito rotundo, y su conexión con los fans parece más fuerte que nunca. En cada show, Lali Espósito no solo canta y baila; también transmite la argentinidad al palo, el amor por la patria, la importancia de la amistad y el respeto por el colectivo LGBT que la banca y la sigue.