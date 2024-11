Cristina Kirchner denunció a los "Copitos de Comodoro Py" y Milei la acusó de estar "desesperada"

A horas de que la Cámara Federal de Casación Penal se pronuncie sobre su condena de seis años de prisión en la causa "Vialidad", Cristina Fernández de Kirchner publicó una carta abierta en sus redes sociales en la que critica abiertamente al sistema judicial y a los medios de comunicación, como Clarín y La Nación, a los que acusó de ser los responsables de la persecución política en su contra. En su mensaje, titulado "Clarín, La Nación, Los Copitos y el delito imposible", la ex presidenta cuestiona la imparcialidad de los jueces a cargo de su caso, acusándolos de actuar bajo la influencia de los mencionados diarios para perjudicarla políticamente .

Parte del descargo de Cristina Kirchner

En su descargo, la ex mandataria se refirió a los jueces de Casación —Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña—, llamándolos "Los Copitos de Comodoro Py" en alusión a su supuesta subordinación a los intereses de la derecha política y los medios dominantes. Recordó que Borinsky solía jugar al tenis con el ex presidente Mauricio Macri en la residencia oficial de Olivos, que Hornos visitaba al líder del PRO en la Casa Rosada y que Barroetaveña figuraba en una lista de candidatos vinculados al macrismo en el Consejo de la Magistratura. Para la ex mandataria, estas relaciones revelan un conflicto de intereses que afecta la objetividad de estos jueces en su proceso judicial. También recordó que, pese a la persecución judicial, continuará en su militancia peronista y seguirá defendiendo su visión de una Argentina "más justa y humana".

Además de los jueces de Casación, Cristina también criticó a los miembros del Tribunal Oral que la condenaron en 2022, en particular a los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y al fiscal Diego Luciani, a quienes acusó de compartir un equipo de fútbol que jugaba en la quinta de Macri. La ex presidenta señaló que esta relación es una muestra de la falta de imparcialidad del tribunal que dictó su condena inicial, al cual acusó de estar alineado políticamente con sus adversarios. "La imparcialidad de estos jueces... te la debo!", señaló la presidenta del PJ y remarcó contundente: "Si no me mataron, tengo que estar prensa".

Otro punto destacado de la carta fue su denuncia sobre la cobertura mediática de su caso, especialmente de Clarín, que, según ella, promovió activamente una condena en su contra. Recordó una portada de dicho medio tras el intento de asesinato que sufrió, en la que el diario titulaba: "La bala que no salió y el fallo que sí saldrá". Fernández de Kirchner argumentó que este tipo de titulares refleja un intento de influir en la opinión pública y crear una imagen de culpabilidad en su contra. Sostiene que el delito de administración fraudulenta del cual se le acusa es inaplicable en su caso, dado que las obras cuestionadas fueron aprobadas por el Parlamento, ejecutadas por la provincia de Santa Cruz y supervisadas por organismos nacionales como la Auditoría General de la Nación y el Congreso entre 2003 y 2015.

En una audiencia pública se conocerá si se confirma la condena a seis años de prisión impuesta a la ex vicepresidenta.

En su escrito, Cristina también cuestionó que, mientras ella enfrenta cargos, el Jefe de Gabinete —responsable constitucional de la ejecución presupuestaria— y el ministro de Planificación de sus gobiernos, Julio De Vido, fueron absueltos. Este hecho, según la ex presidenta, evidencia el absurdo de los cargos en su contra. Una vez que la líder del Partido Justicialista colgó su descargo, el presidente Javier Milei se refirió a su caso y sostuvo que la también ex vicepresidenta "está desesperada". "La señora estaba desesperada, me dijo de todo, y claro, estoy rompiendo el Estado, que es con lo que ellos se enriquecen", dijo el libertario.

Recordemos que Cristina, en una reciente recorrida por el conurbano, lo llamó "idiota" y le pidió que "aprenda" de Donald Trump. Al respecto sostuvo: "Disfruto achicando el Estado, me genera un placer enorme", al tiempo que sostuvo que los políticos "están entendiendo que la mejora de la economía es a costa de ellos, de la pérdida de sus privilegios". "Estamos enfrentando los obstáculos de la casta, hoy les salió mal (en referencia a la sesión en Diputados para limitar los DNU que al final se cayó), esto está funcionando y por eso se desesperan", destacó luego de haber recibido horas antes el dato favorable sobre la caída de la inflación en octubre.

Casación dará a conocer si confirma la sentencia a Cristina Kirchner en la causa Vialidad

Sobre lo de la sesión, agregó: "Ellos dicen que como este equipo está bailando al otro, ahora cambiamos las reglas de juego, ahora tiene un ataque de republicanismo cuando jugaron siempre con esas reglas". Luego, siguió criticando a la oposición: "Aparecieron los q se preocupan por la pobreza, pero como no la estamos haciendo crecer, se están quedando sin clientes. Necesitan vivir de ellos". Y remarcó que "la pobreza, después de que la sinceramos, ya está por debajo del 50 por ciento, la bajamos 8 puntos y a la casta tampoco le gusta". "Zurditos y keynesianos: game over", remató, al exponer en la Gala Anual de la Fundación Endevator.