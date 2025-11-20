Cristina Kirchner volvió a cuestionar el juicio de los Cuadernos y habló de una "Argentina sin Estado de derecho"

En la antesala de una nueva audiencia del juicio por los Cuadernos de las Coimas, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a cargar contra el proceso judicial y aseguró que en el país no "hay Estado de derecho". La declaración fue publicada a través de su cuenta oficial de X, donde difundió un extenso mensaje con duras críticas a la causa y a los funcionarios judiciales involucrados. "NUNCA EXAGERAMOS. Todo lo que advertimos sobre las barbaridades, mentiras y falsificaciones perpetradas en estas causas de opereta judicial se termina demostrando que es cierto... una por una. Es como esas series malas en las que ya sabés el final desde el primer capítulo, pero igual te sorprende lo burdo del guión. Bueno... apareció otro capítulo de Los Cuadernos Truchos", publicó la ex mandataria.

La publicación de Cristina Kirchner sobre la causa cuadernos

En el hilo completo, afirmó: "Las pericias oficiales confirmaron que los Cuadernos Truchos no fueron escritos: fueron fabricados". Cristina también señaló que "la semana pasada el Juez Federal Martínez de Giorgi volvió a dictar el procesamiento del sargento retirado de la Policía Federal Jorge Bacigalupo, por haber adulterado y reescrito los famosos cuadernos que, como siempre dijimos, son truchos". Según indicó, Bacigalupo habría sido quien entregó los cuadernos al periodista Diego Cabot, del diario La Nación, quien luego los llevó "directamente a Stornelli". "¡Un escándalo!", sentenció.

Además, cuestionó el rol del fiscal y del fallecido juez federal Claudio Bonadío: "Dejando de lado las extorsiones, amenazas y torturas perpetradas por Stornelli y Bonadío... ¿Alguien puede explicar seriamente que esta causa siga en pie cuando está probado que los cuadernos que la originaron fueron adulterados, reescritos, dictados y tienen distintos tipos de escritura?". Y concluyó: "ARGENTINA SIN ESTADO DE DERECHO... Y CON LA CANCHA INCLINADA".

La ex presidenta también apuntó contra los medios: "Sobre el procesamiento de Bacigalupo, La Nación y Clarín no publicaron una sola línea en ninguno de sus medios... Mutis por el foro." Y remató con una crítica económica: "Mientras tanto... el papel higiénico fue lo más vendido en el Cyber Monday... Puesto número uno en compras de Mercado Libre... Pensar que en el 2015, a esta altura del año, los argentinos compraban equipos de aire acondicionado o planificaban sus vacaciones... Lo dicho: si no hay pan, que haya circo... O papel higiénico".

Cuadernos de las coimas

Desde las 9:30 de este jueves se lleva adelante la tercera audiencia del juicio por los Cuadernos, donde Cristina Kirchner, ex funcionarios de su gobierno y empresarios son juzgados por presunta corrupción en la obra pública. Durante esta jornada se leerá el requerimiento en la causa conocida como "La Camarita", centrada en la presunta cartelización de las obras públicas en la Cámara Argentina de Empresas Viales. Las audiencias del 2 y 4 de diciembre estarán dedicadas a la acusación vinculada a supuestas maniobras ilícitas en contratos de transporte ferroviario y corredores viales, bajo la investigación de la Fiscalía Federal N°4.

Cristina Kirchner saliendo a saludar a la militancia desde el balcón de su casa

En la audiencia anterior se detallaron las imputaciones por "cohecho activo" contra 24 empresarios en el primer tramo del expediente. El debate busca determinar la responsabilidad de Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita que habría operado entre 2003 y 2015. De acuerdo a la acusación, esa supuesta estructura estuvo integrada por 19 ex funcionarios, 65 empresarios y dos choferes, con el objetivo de recaudar dinero de empresas de construcción, energía y transporte a cambio de contratos estatales. Mientras el juicio avanza en tribunales, Cristina insiste en que el expediente nació de pruebas "fabricadas" y responde a una persecución judicial.